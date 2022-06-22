По словам Моисеева, когда-то действительно было продано некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, некоторое количество старой советской ювелирки, которая хранилась в Госфонде и не имела художественной ценности.
Двадцать первого июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан", — отметили в ведомстве.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который расширяет полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных.