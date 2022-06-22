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Замглавы Минфина Моисеев: золотые запасы России никогда не переводились за рубеж

Министерство финансов сообщило, что российские запасы золота хранятся в РФ.
Комсомольская правда
Во время заседания сенатор, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков выразил опасения из-за сообщений о якобы выводе запасов золота России в Великобританию.
Рамблер
По словам Моисеева, когда-то действительно было продано некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, некоторое количество старой советской ювелирки, которая хранилась в Госфонде и не имела художественной ценности.
РИА Новости
Большинство стран отказались покупать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила производителей страны из своего аккредитованного списка.
Lenta.ru

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В Минфине подтвердили, что золотовалютные резервы хранятся в России
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Замглавы Минфина Моисеев: золотые запасы России никогда не переводились за рубеж
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