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Замглавы Минфина США Адейемо пригрозил санкциями за обход потолка цен на нефть из России

Режим «потолка» цен на российскую нефть будет предполагать ответственность для компаний, которые попытаются скрыть происхождение или истинную цену закупленной нефти.
Профиль
Вашингтон будет наказывать страны, которые станут закупать у России нефть дороже готовящегося потолка цен, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.
РИА Новости
Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай.
ТАСС
Президент РФ Владимир Путин 7 сентября назвал "абсолютно тупым решением" идею об ограничении цен на российские энергоресурсы.
ТАСС

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Замглавы Минфина США Адейемо пригрозил санкциями за обход потолка цен на нефть из России
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США предупредили об ответственности за попытку скрыть данные о нефти РФ при потолке цен
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