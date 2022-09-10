РИА НовостиЗамглавы Минфина США Адейемо пригрозил санкциями за обход потолка цен на нефть из РоссииРежим «потолка» цен на российскую нефть будет предполагать ответственность для компаний, которые попытаются скрыть происхождение или истинную цену закупленной нефти.ПрофильВашингтон будет наказывать страны, которые станут закупать у России нефть дороже готовящегося потолка цен, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.РИА НовостиВведенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай.ТАССПрезидент РФ Владимир Путин 7 сентября назвал "абсолютно тупым решением" идею об ограничении цен на российские энергоресурсы.ТАССЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРЕН ТВГазета.RuВечерняя МоскваПрофильИА Красная ВеснаПодробнее о событииЗамглавы Минфина США Адейемо пригрозил санкциями за обход потолка цен на нефть из РоссииРИА Новости00:36США предупредили об ответственности за попытку скрыть данные о нефти РФ при потолке ценТАССвчера в 15:28Самое цитируемоеМинфин США: режим лимита цен на нефть РФ предполагает ответственность за его обходГазета.Ruвчера в 15:21В США предупредили об ответственности компаний за попытки скрыть цену нефти из РФПрофильвчера в 16:15Замглавы Минфина США Адейемо заявил о наказании в случае обхода лимита цен на нефть РоссииLenta.ruвчера в 15:28В США предупредили об ответственности за обход потолка цен на российскую нефтьМосковский Комсомолецвчера в 16:24Компании, которые скроют источник нефти при режиме потолка, накажутРЕН ТВвчера в 15:05Показать ещёОценить836Поделиться