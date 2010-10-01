Экономика

РБКРБКЗамглавы Минфина Трунин стал замом руководителя аппарата правительства

С середины 90-х годов прошлого века Трунин работал научным сотрудником в Институте экономики переходного периода. В 2006 году был назначен на должность директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина, а с 2016 года был заместителем министра финансов.
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Энергетика

Белоруссия купила нефть в Норвегии

Росбалт 20 января в 14:32
Политика

Мишустин провел назначения в аппарате правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
Коммерсантъ 02:44
Шоу-бизнес

В СМИ сообщили об увольнении Дмитрия Шепелева с Первого канала

ФедералПресс 00:50
Политика

Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
Известия 03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец заставил пасынка надругаться над спящей матерью

Выяснилось, что он, угрожая расправой пасынку, заставил подростка совершить насильственные действия сексуального характера в отношении своей матери, пока та спала.
Neva.Today 01:48
Здоровье

Болезнь четырехмесячной Ани из Свердловской области объединила депутатов из разных партий

Депутаты Государственной думы РФ из разных фракций готовы объединиться и выступить соавторами законопроекта, который бы обеспечивал социальные гарантии гражданам с редкими заболеваниями, требующими, в том числе, дорогостоящего лечения.
Вечерние Ведомости вчера в 05:19
Кино

Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо

Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
РЕН ТВ вчера в 07:24
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Политика

Еще один украинский министр пожаловался на низкую зарплату

Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба вслед за коллегами пожаловался на низкую зарплату.
Lenta.ru 01:34
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Культура

Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Rambler News Service 01:55
Армия и оружие

Столтенберг заявил о рекордном количестве военных США в Европе

Столтенберг напомнил, что через несколько недель в Европе начнутся крупнейшие учения "Защитник Европы 2020", для участия в них из США прибудут еще 20 тысяч военных.
Российская газета вчера в 18:33
Политика

Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»

Как сообщал источник, близкий к региональным властям, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его.
РБК 02:26
Происшествия

В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
REGNUM 01:50
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Политика

Зеленский назвал способные объединить украинцев ценности

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ценности, способные объединить украинцев.
Lenta.ru 02:26
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru вчера в 10:25
Авто

УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Тарантас Ньюс вчера в 13:56
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о Венесуэле

По словам Захаровой, слова Помпео подтверждают, что Америка никогда не оставляла тактику вмешательства в дела других стран и политику смены режимов.
RuNews24.ru 00:42
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия вчера в 09:44
Политика

Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
ТАСС 01:52
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до девяти

Евразия Daily вчера в 22:45
Спорт

Матыцин назначен новым министром спорта России

Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
RT на русском вчера в 15:52
Происшествия

Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Lenta.ru 02:26
Происшествия

В Кемерово трое рабочих упали в шахту лифта строящегося здания

РБК 02:03
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал вчера в 04:00
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru вчера в 01:00
Политика

Абэ отметил беспрецедентный уровень отношений между Японией и Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что двусторонние отношения с Россией достигли беспрецедентного уровня в связи с реализацией проектов по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.
RT на русском 01:26
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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