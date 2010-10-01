Экономика
РБКЗамглавы Минфина Трунин стал замом руководителя аппарата правительства
С середины 90-х годов прошлого века Трунин работал научным сотрудником в Институте экономики переходного периода. В 2006 году был назначен на должность директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина, а с 2016 года был заместителем министра финансов.
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Энергетика
Белоруссия купила нефть в Норвегии
Политика
Мишустин провел назначения в аппарате правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
Шоу-бизнес
В СМИ сообщили об увольнении Дмитрия Шепелева с Первого канала
Политика
Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
Происшествия
Пьяный петербуржец заставил пасынка надругаться над спящей матерью
Выяснилось, что он, угрожая расправой пасынку, заставил подростка совершить насильственные действия сексуального характера в отношении своей матери, пока та спала.
Здоровье
Болезнь четырехмесячной Ани из Свердловской области объединила депутатов из разных партий
Депутаты Государственной думы РФ из разных фракций готовы объединиться и выступить соавторами законопроекта, который бы обеспечивал социальные гарантии гражданам с редкими заболеваниями, требующими, в том числе, дорогостоящего лечения.
Кино
Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Политика
Еще один украинский министр пожаловался на низкую зарплату
Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба вслед за коллегами пожаловался на низкую зарплату.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Культура
Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном количестве военных США в Европе
Столтенберг напомнил, что через несколько недель в Европе начнутся крупнейшие учения "Защитник Европы 2020", для участия в них из США прибудут еще 20 тысяч военных.
Политика
Максиму Акимову предложили возглавить «Почту России»
Как сообщал источник, близкий к региональным властям, ранее Акимов получил предложение возглавить Калужскую область, но не принял его.
Происшествия
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Политика
Зеленский назвал способные объединить украинцев ценности
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ценности, способные объединить украинцев.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Авто
УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о Венесуэле
По словам Захаровой, слова Помпео подтверждают, что Америка никогда не оставляла тактику вмешательства в дела других стран и политику смены режимов.
Происшествия
Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне
Политика
Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме
Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до девяти
Спорт
Матыцин назначен новым министром спорта России
Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии
Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
Политика
Абэ отметил беспрецедентный уровень отношений между Японией и Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что двусторонние отношения с Россией достигли беспрецедентного уровня в связи с реализацией проектов по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.