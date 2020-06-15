Энергетика
КомпанияЗамглавы Минфина назвал введение НДД самой большой своей ошибкой
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что введение налога на добавленный доход (НДД) стало самой большой ошибкой за все время его работы в ведомстве. В прошлом году эти меры обошлись бюджету в 213 миллиардов рублей выпадающих доходов.
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Нефтяники украли у каждого россиянина 1400 рублей. Куда ушли деньги – неизвестно
Капитал странывчера в 11:49
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Происшествия
Четыре человека погибли при перестрелке в Ингушетии
Перестрелка произошла в Назрани (Ингушетия). Пострадали семь человек и погибли четверо, сообщает 16 июня РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Известия 07:15
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
Трассу М5 «Урал» под Челябинском перекрыли из-за аварии с жертвами
Федеральная автотрасса М5 "Урал" в Челябинской области заблокирована из-за произошедшего во вторник днем столкновения грузовика и четырех легковых машин.
ТАСС 07:26
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Армия и оружие
Польские журналисты оценили тактику боя танков России
Польское издание Defence24 посвятило материал развитию тактики современного танкового боя в Вооруженных силах России.
Военное дело 05:45
Общество
В Симферополе отменили проведение парада Победы
Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
Общество
С 19 июня 2020 года вырастут декретные выплаты
Для многих семей есть хорошая новость. С 19 июня этого года по новым правилам будут рассчитывать минимальные выплаты по декрету.
Интересная Россия 14 июня в 22:03
Экономика
Правительство расширило программу льготных кредитов под 2%
Правительство увеличило лимит по программе кредитования под 2% на 100 млрд руб. до 350 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в понедельник, 15 июня.
Ведомости вчера в 12:51
Здоровье
В больницах Прикамья оборудовали еще 370 «коронавирусных» коек
Новости Перми 59.ru 06:09
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке
Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 20 до 15 процентов.
Lenta.ru 07:09
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета вчера в 06:44
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Армия и оружие
Ливийская армия стягивает силы к городу Сирт
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара стягивает дополнительные силы к стратегически важному городу Сирт.
News.ru 14 июня в 10:37
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова
Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
Общество
Части работающих пенсионеров с 1 июля повысят пенсии
Ряду категорий работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года повысят пенсии.
Вести Подмосковья вчера в 02:36
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 вчера в 15:14
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
Армия и оружие
В НАТО обсудят подготовку к новой волне коронавируса
В НАТО обсудят подготовку к новой волне коронавируса.
Piter.tv 06:19
Музыка
Стали известны даты проведения «Евровидения-2021» в Роттердаме
Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22 мая. Меломаны всего мира ликуют — наконец-то стало известно, когда проведут «Евровидение-2021».
Городовой вчера в 10:12
Происшествия
На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку
Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Авто
В Беларуси начали собирать автомобили Changan
CarsWeek.ru 07:29