Энергетика
КомпанияЗамглавы Минфина назвал введение НДД самой большой своей ошибкой
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что введение налога на добавленный доход (НДД) стало самой большой ошибкой за все время его работы в ведомстве. В прошлом году эти меры обошлись бюджету в 213 миллиардов рублей выпадающих доходов.
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Нефтяники украли у каждого россиянина 1400 рублей. Куда ушли деньги – неизвестно
Капитал странывчера в 11:49
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Экономика
В России отменили «банковский роуминг»
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что размер комиссии при переводе денежных средств между счетами физических лиц внутри одного банка, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) подразделений кредитной организации.
Телеканал Санкт-Петербург 14 июня в 03:19
Происшествия
Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске
В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости вчера в 14:11
Происшествия
В Киеве националист порвал предписание суда о домашнем аресте
Бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве, отказался выполнять предписание суда о домашнем аресте и демонстративно порвал его.
Известия вчера в 18:44
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Происшествия
Соловьев осудил «Современник» за заявление в поддержку Ефремова
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра "Современник", призвавшего проявить великодушие и не впадать в крайность при осуждении ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
РИА Новости вчера в 20:23
Общество
Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы по-мужски
Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски их обсудить.
Чемпионат вчера в 12:19
Политика
Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии
Президент Дональд Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии до 25 тысяч.
РИА Новости вчера в 16:45
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты вчера в 17:05
Армия и оружие
Истребители России сопроводили бомбардировщики США
Lenta.ru вчера в 11:54
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков
Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.
Актуальные Новости вчера в 15:31
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
Армия и оружие
Китайские военные прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете
Как сообщает информационное агентство "Красная весна", китайские военнослужащие прилетели на новом военно-транспортном самолете китайского производства Xian Y-20, а не на использовавшемся ранее Ил-76.
Народные новости 02:25
Общество
Задержанного за взятку мэра Славгорода сегодня отстранят от должности
Депутаты наденут защитные маски и будут соблюдать социальную дистанцию. Главу Славгорода Сергея Горбунова задержали в конце мая.
Вести Алтай вчера в 22:09
Экономика
Назван срок восстановления мировой экономики
Мировая экономика уже начала восстанавливаться, а ВВП вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу 2020 года.
Lenta.ru 00:06
Футбол
Руслан Нигматуллин предложил сыграть в Липецке музыку на День города
В Липецк Нигматуллин приехал на один день — как заявил сам, с целью знакомства.
Gorod48 вчера в 12:34
Общество
Для получения пособий и выплат больше не придется собирать справки
Распоряжение об упрощении порядка оформления социальных пособий и выплат подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Tkgorod.ru 14 июня в 22:06
Политика
Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском вчера в 10:41
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы.
Газета.Ru 02:33
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК вчера в 14:52
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
Общество
Роскачество проверило бензин на московских АЗС
Эксперты Роскачества проверили бензин на семи столичных АЗС.
Российская газета 01:00