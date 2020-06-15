Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что введение налога на добавленный доход (НДД) стало самой большой ошибкой за все время его работы в ведомстве. В прошлом году эти меры обошлись бюджету в 213 миллиардов рублей выпадающих доходов.

Замглавы Минфина назвал введение НДД самой большой своей ошибкой

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