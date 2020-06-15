Экономика
КомпанияЗамглавы Минфина назвал введение НДД самой большой своей ошибкой
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что введение налога на добавленный доход (НДД) стало самой большой ошибкой за все время его работы в ведомстве. В прошлом году эти меры обошлись бюджету в 213 миллиардов рублей выпадающих доходов.
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Нефтяники украли у каждого россиянина 1400 рублей. Куда ушли деньги – неизвестно
Капитал странывчера в 11:49
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Недвижимость
Спрос на аренду жилья в Москве вырос на 17% после снятия ограничений
"Постепенное снятие карантинных ограничений активизировало квартирантов: по отношению к показателю аналогичного периода в мае число запросов на подбор жилплощади увеличилось на 17%, предложение приросло 10%", - говорится в исследовании компании.
Интерфакс 03:56
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Где выявили коронавирус в Самарской области на 16 июня
Сообщается, 16 зараженных были выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими: 9 в Самаре, 2 в Тольятти, 2 в Волжском районе, 1 в Сызрани, 1 в Сызранском районе, 1 в Шенталинском районе.
ГТРК Самара 04:04
Политика
КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Коммерсантъ 03:13
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Кино
Церемония вручения премии «Оскар» перенесена на апрель 2021 года
ИА СИА-Пресс 00:50
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Футбол
Денис Давыдов находится на просмотре в «Шиннике»
25-летний футболист находится на просмотре. В «Шиннике» подтвердили, что Давыдов тренируется с командой.
Матч ТВ 03:30
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском вчера в 07:20
Музыка
Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas
В блогосфере разразился очередной скандал – десятки пользователей стали открыто обвинять участников группы Little Big в плагиате.
Live24 02:35
Политика
В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство
Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
Вести.Ru 03:22
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Происшествия
В Ленобласти нашли тело мужчины без рук, ног и головы
В поселке Мга в Ленинградской области обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы, сообщили в правоохранительных органах.
АиФ Санкт-Петербург 04:35
Общество
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
РИА Новости 14 июня в 05:35
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Политика
В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов Победы в регионах
Известия вчера в 07:18
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Российская газета 03:01