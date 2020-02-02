Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗамглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра

Олег Пак занимал должность заместителя министра Минкомсвязи. "Назначить Пака Олега Борисовича первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
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Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра

РИА Новостивчера в 13:16

Мишустин назначил Олега Пака первым заместителем главы Минкомсвязи

РБКвчера в 14:50

Олег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи

Известиявчера в 13:36

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Российская газетавчера в 13:24

Людмила Бокова стала статс-секретарем—замглавы Минкомсвязи

Коммерсантъвчера в 13:59

Мишустин назначил Пака первым заместителем главы Минкомсвязи

REGNUMвчера в 13:45

Мишустин назначил первого замглавы Минкомсвязи

Газета.Ruвчера в 13:44
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РИА Новости вчера в 17:08
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Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
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Антон Миранчук показал фото травмированной ноги

24-летний российский футболист показал свою травмированную ногу.
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Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
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Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество

В России могут резко вырасти штрафы для водителей

Согласно новым поправкам в КоАП российского Минюста в России могут вырасти штрафы на некоторые нарушения ПДД, сообщает РИА «Новости».
Expert.ru 31 января в 04:50
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
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Первые ночные регистрации брака прошли в Москве

В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Российская газета 01:24
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Врачи объяснили, как распознать образовавшийся в венах тромб

Как сообщает ToDay News Ufa, глава Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, Сергей Чубченко,сообщил, по каким признакам можно распознать тромбы в венах.
ToDay News Ufa вчера в 23:02
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В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 31 января в 08:33
Происшествия

Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии

Газета.Ru 02:05
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Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета вчера в 08:39
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском вчера в 01:19
Шоу-бизнес

Собчак заинтриговала новым образом в Instagram

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Слово и Дело вчера в 07:55
Общество

Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
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Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке

Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо.
РИА Новости вчера в 07:58
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу Голунова

РИА Новости 30 января в 05:54
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«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Советский спорт вчера в 00:16
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Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Газета.Ru 02:11
Общество

Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника

Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
РБК 31 января в 14:42
Политика

Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию

Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.
Газета.Ru вчера в 19:43
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады.
Lenta.ru вчера в 03:06
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Газета.Ru 01:50
Финансы

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Россельхозбанк с 31 января снизил доходность вкладов в рублях на 0,1-0,45 п. п. Сейчас самые выгодные условия составляют 6% годовых (для вклада на 4 года с выплатой процентов в конце срока).
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Бывший хавбек «Оренбурга» стал игроком «Крыльев Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает о подписании полузащитника Дениса Поповича.
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Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

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«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов

Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Passion.ru вчера в 07:00
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