с чего всё началось

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

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