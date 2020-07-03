Происшествия
КоммерсантъЗамглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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с чего всё началось
Задержаны два подозреваемых в мошенничестве с 40 млн рублей бюджетных средств, выделенных для ремонта в интересах министерства, сообщила пресс-служба МВД.Интерфакс11:16
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Жириновский оправдался за слова о «дебильном населении Урала»
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Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ
Цвет мороженного «Радуга» не имеет отношения к ЛГБТ и не подразумевает скрытую пропаганду нетрадиционных ценностей.
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В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату
Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
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Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
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Футбол
УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов следующего сезона
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