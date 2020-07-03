с чего всё началось

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Армия и оружие На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.

Шоу-бизнес Игорь Бутман рассказал, кто виноват в его разводе со второй женой Музыкант познакомился со своей супругой благодаря певцу Сергею Мазаеву. С 1995 года влюбленные стали встречаться как пара.

Политика Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля. 3,1K

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 1K

Политика В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 10

Происшествия Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России. 9

Общество Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. 24

Политика В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.

Хоккей Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.

Общество В Ростовской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу "Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 3 июля, постановление №614, которым с 6 июля вводятся очередные смягчения ограничений, действующих в области из-за пандемии", - говорится в сообщении. 5

Происшествия Росприроднадзор выдал НТЭК предписание устранить выявленные нарушения Росприроднадзор завершил внеплановую выездную проверку Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) и выдал по итогам предписание устранить выявленные нарушения обязательных требований природоохранного законодательства. 1

Политика В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон» Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты. 1,5K