Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЗамглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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с чего всё началось
Задержаны два подозреваемых в мошенничестве с 40 млн рублей бюджетных средств, выделенных для ремонта в интересах министерства, сообщила
 пресс-служба МВД.
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