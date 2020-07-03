с чего всё началось

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Общество Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске. 2

Общество Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout Нолан и Джой назвали серию игр Fallout одной из величайших игровых серий всех времен, добавив, что рады принять участие в создании сериала по «огромной и мрачной игровой вселенной». 24

Футбол Чалов полетел с ЦСКА на матч с «Ахматом» Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов полетел с командой в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России по футболу с "Ахматом", сообщается на сайте армейского клуба.

Общество В Британии скончался самый старый кот в мире В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail. 27

Хоккей ЦСКА признан чемпионом России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение признать московский ЦСКА чемпионом сезона-2019/20, сообщается на сайте организации.

Политика Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 48

Общество Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. 67

Космос Le Figaro (Франция): Новая впечатляющая карта вселенной высоких энергий (Le Figaro) Взгляд на вселенную в видимом спектре, безусловно, представляет интерес для астрономов, но это лишь одна сторона чрезвычайно многогранной картины.

Общество В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса «Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. 47

Авто В России в 2020 году появится электромобиль Hyundai Управляющий директор компании Hyundai в России Алексей Калицев рассказал о том, какие новинки ждут российский рынок и в какое время.

Футбол «Челси» возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте Полузащитник Виллиан может остаться в «Челси». Лондонский клуб возобновил переговоры с бразильцем о новом контракте.