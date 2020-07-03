Происшествия
КоммерсантъЗамглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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с чего всё началось
«Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме»,-- сообщила представитель МВД Ирина Волк.Коммерсантъ11:21
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Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
России предстоит качественное развитие всей законодательной базы страны.
Finam.Ru 09:58
Происшествия
Тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили в Дагестан
Тело Заслуженного тренера Российской Федерации Абдулманапа Нурмагомедова доставлено в Дагестан, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:51
Общество
Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии
Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске.
REGNUM 17:39
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
Общество
В Москве за сутки умерли 25 заразившихся коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончались 25 пациентов с пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:33
Общество
Amazon снимет сериал по вселенной видеоигр Fallout
Нолан и Джой назвали серию игр Fallout одной из величайших игровых серий всех времен, добавив, что рады принять участие в создании сериала по «огромной и мрачной игровой вселенной».
РБК вчера в 19:06
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
Игры
Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM 15:56
Здоровье
Родители самаркандских сиамских близнецов отказались от младенцев
Фергана 01 июля в 07:58
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Армия и оружие
Коалиция США опровергла данные о нападении на колонну военных в Сирии
Представитель коалиции США полковник Майлс Кэггинс сообщил в Twitter, что колонна американских военных не подвергалась нападению в сирийском Дейр-эз-Зоре.
РИА Новости 15:46
Футбол
Чалов полетел с ЦСКА на матч с «Ахматом»
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов полетел с командой в Грозный на матч 26-го тура чемпионата России по футболу с "Ахматом", сообщается на сайте армейского клуба.
РИА Новости 10:01
Общество
В Британии скончался самый старый кот в мире
В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
Хоккей
ЦСКА признан чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение признать московский ЦСКА чемпионом сезона-2019/20, сообщается на сайте организации.
Коммерсантъ 06:41
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 12:58
Армия и оружие
ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев
Членов команд отбирает Главкомат ВМФ РФ.
Evo-rus.com 03:55
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Космос
Le Figaro (Франция): Новая впечатляющая карта вселенной высоких энергий (Le Figaro)
Взгляд на вселенную в видимом спектре, безусловно, представляет интерес для астрономов, но это лишь одна сторона чрезвычайно многогранной картины.
ИноСМИ вчера в 23:28
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
«Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
RT на русском 17:00
Происшествия
В СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку
Само ведомства Александра Бастрыкина пока никак не комментирует эту информацию.
Российская газета 15:14
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Авто
В России в 2020 году появится электромобиль Hyundai
Управляющий директор компании Hyundai в России Алексей Калицев рассказал о том, какие новинки ждут российский рынок и в какое время.
SpeedMe вчера в 15:42
Энергетика
Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК 30 июня в 15:07
Футбол
«Челси» возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте
Полузащитник Виллиан может остаться в «Челси». Лондонский клуб возобновил переговоры с бразильцем о новом контракте.
Sports.ru 15:59
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
Советский спорт 11:24