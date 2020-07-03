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КоммерсантъКоммерсантъ

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.В источнике
С чего всё началось
Сотрудники полиции задержали высокопоставленного чиновника Минобрнауки и руководителя коммерческой фирмы, подозреваемых в мошенничестве на более чем 40 млн руб., выделенных из бюджета для Минобрнауки, говорится в сообщении ведомства.
Ведомостивчера в 12:01
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Возбуждено уголовное дело о хищениях в Минобрнауки

Коммерсантъ19:03

Суд перенес выбор меры пресечения фигурантам дела о хищении 40 млн руб

РБКвчера в 16:48

В Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств

МВД медиавчера в 10:54

Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки

РИА Новостивчера в 14:07

Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте замминистра науки России

RT на русскомвчера в 14:58

Суд 6 июля рассмотрит вопрос об аресте замминистра науки Лукашевич

Интерфаксвчера в 14:15

Уголовные дела в отношении высокопоставленных российских чиновников

ТАССвчера в 14:02
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Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

Прокурор запросила для обвиняемой в оправдании терроризма псковской журналистки Светланы Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима, передает из суда корреспондент РИА Новости.
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новостивчера в 05:13
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Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным

В конце июня в целом ряде российских СМИ появилась информация о том, что 32-летний Павел Прилучный, который только-только официально развелся с Агатой Муцениеце, уже завел новый роман с коллегой по цеху, 34-летней Мирославой Карпович.
ОК!вчера в 12:45
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Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новостивчера в 05:24
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Замгенпрокурора отменил постановление о деле против следователя СК

«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.
РБКвчера в 15:10
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Ученый рассказал, кого люди могут встретить на Марсе

Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить.
TV BRICSвчера в 05:36
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Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service1 июля в 07:12
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