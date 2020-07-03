с чего всё началось

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

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Политика ЦИК утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию После обработки всех бюллетеней стал известен и итоговый результат: 77,92% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию, что составляет почти 58 миллионов человек, против проголосовали 21,27%, что составляет порядка 16 миллионов человек. 804

Армия и оружие Террорист ПНС Ливии отдал приказ убить троих пленных солдат ЛНА Приказ отдал боевик Мохаммад Бахрун по прозвищу Аль-Фар, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источники в соцсетях.

Армия и оружие Специалисты усовершенствовали российский танк «Армата» Российские конструкторы довели до совершенства танк Т-14 "Армата", который впервые появился на публике на Параде Победы в 2015 г. Об этом сообщил член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский. 23

Технологии WhatsApp запускает пять новых функций Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций. 65

Происшествия Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке «Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости. 451

Футбол Александр Мостовой открыл футбольную академию Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил об открытии собственной футбольной академии в Московской области.

Общество Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в селе Кироваул Глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов сообщил, что отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова будет похоронен в селе Кироваул, передает РИА «Новости». 9

Общество ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. 12

Шоу-бизнес Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году. 20