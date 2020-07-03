Происшествия
ИзвестияЗамглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
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с чего всё началось
Сотрудники полиции задержали высокопоставленного чиновника Минобрнауки и руководителя коммерческой фирмы, подозреваемых в мошенничестве на более чем 40 млн руб., выделенных из бюджета для Минобрнауки, говорится в сообщении ведомства.Ведомости11:29
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