с чего всё началось

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Происшествия Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.

Хоккей «Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».

Общество Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. 56

Общество Военный госпиталь в Чите принял пациентов с коронавирусом из Якутии Мобильный многопрофильный военный госпиталь в Чите принял на диагностику и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщило Минобороны России.

Наука Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых Исследователи смогли выяснить, что насекомые, которые существовали во времена динозавров, сильно похожи на современных насекомых по цвету и внешнему виду. 18

Армия и оружие Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. 9

Здоровье Львовские больницы заполнены на 95 процентов Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46 763 случая COVID-19, скончались 1 212 человек, 20 558 пациентов выздоровели.

Политика Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против. 9,1K

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Общество Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 2,7K

Экономика В Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на гражданское оружие Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести в РФ утилизационный сбор на продающееся гражданам огнестрельное и пневматическое оружие, оплачивать который предлагается отечественным производителям и зарубежным поставщикам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. 179

Общество Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.