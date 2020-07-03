с чего всё началось

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила «Газета.ру».

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

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