Происшествия
ИзвестияЗамглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила «Газета.ру».
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с чего всё началось
Сотрудники полиции задержали высокопоставленного чиновника Минобрнауки и руководителя коммерческой фирмы, подозреваемых в мошенничестве на более чем 40 млн руб., выделенных из бюджета для Минобрнауки, говорится в сообщении ведомства.Ведомости11:29
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