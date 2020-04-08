Политика
Газета.RuЗамглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
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с чего всё началось
Президиум Генсовета «Единой России» исключил из партии замминистра промышленности и торговли, экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, сообщает пресс-служба партии.ForPost06:00
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Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Экономика
В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России
Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Политика
ВТО предписала Украине исполнить решение арбитража по спору с Россией
Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директоров ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.
Футбол
«Интер» хочет подписать Месси в следующем сезоне
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интере» в сезоне-2020/21.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал, как Малахов заставил его нарушить карантин
Как известно, 17 марта Лещенко пришел в телестудию по приглашению Малахова и поучаствовал в съемках передачи.
Общество
В Италии достигнут самый высокий показатель по выздоровевшим за сутки
Общее количество выздоровевших выросло до 26 491 человек, за сутки выздоровели 2099 пациентов, что стало самым высоким показателем по выздоровевшим за время эпидемии.
Политика
Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней в России
Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.
Общество
Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.
Политика
ЕК призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки до середины мая
Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до середины мая в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Здоровье
У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких
У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».
Экономика
Российские водоканалы попросили правительство о поддержке
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ, объединяет 80% предприятий отрасли), частные операторы «Росводоканал» и РКС попросили правительство о субсидиях для компенсации недополученных доходов из-за снижения потребления и убытков из-за роста неплатежей, говорится в письме на имя премьера Михаила Мишустина от 7 апреля.
Финансы
Официальный курс евро вырос до 82 рублей
Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Общество
У москвичей появилось новое расстройство из-за коронавируса
Психологи отметили у москвичей новое расстройство, возникшее вокруг страхов по поводу коронавируса и боязни выйти на улицу.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
В Италии создали петицию против российских медиков
На сайте Change.com появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Футбол
Смолов: «Хотел перейти в „Зенит“»
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Энергетика
Мировую добычу нефти предложили сократить на 20 млн баррелей в сутки
Комиссар железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон предложил резко сократить мировую добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Как утверждает издание «Проект», в Астраханской области, в устье реки Волги есть резиденция, где отдыхает заместитель председателя Совета безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.
Здоровье
Граждане Украины смогут выйти на работу уже в мае — Минздрав
Как сообщало EADaily, накануне глава правительства заявил, что для спасения экономики страны украинцев нужно вернуть на работу уже в мае.
Общество
Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Футбол
Экс-президент «Локомотива»: на месте Гильерме я бы тоже обиделся на Кикнадзе
Функционер отметил, что Гильерме — "совестливый парень" и поставил в вину Кикнадзе заявление о том, что он сумеет легко найти нового хорошего голкипера, если вратарь сборной России покинет команду.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Москвичи, потерявшие работу на фоне ситуации с коронавирусом, смогут получать компенсации по безработице в упрощенном порядке.
Происшествия
В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами
В Казани умерла 80-летняя бабушка, у которой 4 апреля мужчина выхватил сумку с продуктами и кошельком.