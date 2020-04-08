Политика

Газета.RuГазета.RuЗамглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
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Президиум Генсовета «Единой России» исключил из партии замминистра промышленности и торговли, экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, сообщает пресс-служба партии
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ForPost06:00

Подробнее о событии

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

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Замминистра Овсянников отреагировал на исключение из «Единой России»

РБК08:36

Замглавы Минпромторга Овсянникова исключили из «Единой России»

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РЕН ТВ06:52

Дмитрия Овсянникова исключили из «Единой России» из-за скандала в аэропорту Ижевска

ТАСС05:49

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» после скандала

РИА Новости06:08

«Единая Россия» исключила экс-губернатора Севастополя Овсянникова из партии

Ведомости05:21
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Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
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Еврокомиссия (ЕК) призвала страны ЕС продлить ограничения на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до середины мая в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на четверг, 9 апреля, увеличились, сообщается на сайте Центрального Банка России.
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Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
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Психологи отметили у москвичей новое расстройство, возникшее вокруг страхов по поводу коронавируса и боязни выйти на улицу.
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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
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Смолов: «Хотел перейти в „Зенит“»

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Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
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Экс-президент «Локомотива»: на месте Гильерме я бы тоже обиделся на Кикнадзе

Функционер отметил, что Гильерме — "совестливый парень" и поставил в вину Кикнадзе заявление о том, что он сумеет легко найти нового хорошего голкипера, если вратарь сборной России покинет команду.
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В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
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Дмитрий Овсянников
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации с 23 декабря 2015 по 28 июля 2016 и с 25 октября 2019 года. Член партии «Единая Россия».
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