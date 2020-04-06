Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗамглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
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Замглавы Минпромторга объяснил скандал в Ижевске: они «перегнули палку»

Московский Комсомолец07:28

«Долбанулись!»: замглавы Минпромторга устроил скандал в ижевском аэропорту

Udm-Infoвчера в 13:00

Получивший административный протокол экс-глава Севастополя счел, что в аэропорту «перегнули палку»

Интерфакс05:34

Дмитрий Овсянников объяснил свое поведение при инциденте в аэропорту Ижевска

ТАСС05:07

На замглавы Минпромторга составили протокол за неадекватное поведение в Ижевске

Izhlifeвчера в 23:51

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

РИА Новости06:23

Замминистра прокомментировал сообщения о дебоше в аэропорту Ижевска

РЕН ТВвчера в 04:49
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика

Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Политика

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:34
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Общество

Джоан Роулинг сообщила, что переболела коронавирусом

Super.ru вчера в 10:43
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ 06:48
Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов

В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Радиочастотный спектр вчера в 08:58
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Время Бухгалтера 07:23
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Политика

Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Известия 08:30
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня вчера в 01:58
Авто

Топ 5 производителей, автомобили которых не заржавеют

Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.
Тарантас Ньюс 10:46
Киберспорт

Авторы Half-Life: Alyx рассказали, как создавалась система передвижения игрока

Игромания.ру 03:52
Происшествия

СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
RT на русском 10:07
Общество

ЕГЭ в 2020 году не будет отменен из-за коронавируса

Отменить ЕГЭ в настоящем году из-за COVID-19 предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Gazeta.SPb 05:09
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Ин-спейс.ру 01:12
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Кино

Disney может перезагрузить экранизацию Prince of Persia

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Общество

Минфин предложил исключить букмекера «Фонбет» из списка системообразующих организаций

"Фонбет", чье включение в перечень системообразующих организаций привлекло внимание общественности, является одним из крупнейших игроков российского рынка.
Интерфакс 09:35
Общество

Сеть «Спортмастер» закрывает магазины

Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Kaluga-poisk.ru 10:00
Технологии

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
РИА Новости 05:55
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

Lenta.ru 10:46
Футбол

США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России

Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
РБК 04:00
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Общество

Российские авиакомпании вывезли из Бангкока 800 российских туристов

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 вывезли сегодня из Бангкока тремя авиарейсами более 800 российских туристов.
Авторадио 04:05
Здоровье

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Известия 03:23
Технологии

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Здоровье

Раскрыты детали лечения заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, не находится на искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 08:01
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Российский государственный деятель. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, первый, избранный на прямых выборах Губернатор Севастополя с 18 сентября 2017 по 11 июля 2019.
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