Коронавирус
РИА НовостиЗамглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
Джоан Роулинг сообщила, что переболела коронавирусом
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Кино
Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля
Гаджеты
ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов
В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Политика
Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Авто
Топ 5 производителей, автомобили которых не заржавеют
Следом на третьей позиции идут автомобили марки Volvo. Производитель обрабатывает кузов транспортных средств с помощью горячей оцинковки.
Киберспорт
Авторы Half-Life: Alyx рассказали, как создавалась система передвижения игрока
Происшествия
СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России
Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
Общество
ЕГЭ в 2020 году не будет отменен из-за коронавируса
Отменить ЕГЭ в настоящем году из-за COVID-19 предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL/University of Colorado Космический аппарат «Cassini», изучавший систему Сатурна более 13 лет, завершил свою миссию в 2017 году путем погружения в атмосферу гиганта.
Кино
Disney может перезагрузить экранизацию Prince of Persia
Общество
Минфин предложил исключить букмекера «Фонбет» из списка системообразующих организаций
"Фонбет", чье включение в перечень системообразующих организаций привлекло внимание общественности, является одним из крупнейших игроков российского рынка.
Общество
Сеть «Спортмастер» закрывает магазины
Сеть магазинов "Спортмастер" временно закроет все свои магазины, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в копании.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами
Пользователя просят назвать номер ID программы для того, чтобы "сотрудник банка" смог подключиться к телефону клиента и "служба поддержки" нашла вирус и удалила его, при этом заблокировав карту.
Футбол
США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
Общество
Российские авиакомпании вывезли из Бангкока 800 российских туристов
Российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7 вывезли сегодня из Бангкока тремя авиарейсами более 800 российских туристов.
Здоровье
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Технологии
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Здоровье
Раскрыты детали лечения заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, не находится на искусственной вентиляции легких.