Армия и оружие

РБКРБКЗамглавы ООН заявила о возросших рисках начала ядерной войны

Ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации в мире, набирает обороты, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.
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с чего всё началось

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу о возросшей угрозе ядерной войны

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу о возросшей угрозе ядерной войны В начале ноября в Москву на организованную Центром энергетики и безопасности конференцию по нераспространению прибудет замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
Коммерсантъвчера в 14:05

Подробнее о событии

В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны

Московский Комсомолецвчера в 18:04

Риск начала ядерной войны признали катастрофическим

Lenta.ruвчера в 17:41

В ООН заявили о росте риска ядерной войны

Росбалтвчера в 14:33

В ООН заявили о растущем риске ядерной конфронтации

Комсомольская правдавчера в 15:16

Замглавы ООН заявила о возросших рисках начала ядерной войны

РБКвчера в 16:10

В ООН заявили о росте рисков ядерной войны

РИА Новостивчера в 14:05

Заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу о возросшей угрозе ядерной войны

Коммерсантъвчера в 14:05
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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

Lenta.ru вчера в 13:33
Авто

Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы

На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
32CARS.ru вчера в 06:51
Общество

Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
Вести.Ru вчера в 14:18
Общество

Россиянам пообещали теплый ноябрь

В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
Происшествия

Арестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске

RT на русском 01:17
Происшествия

19-летняя украинка избила сына и сбежала на свидание

Lenta.ru 01:51
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 14 октября в 11:02
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Происшествия

Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Политика

В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии

В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники.
РБК 01:00
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Политика

Спецдокладчик ООН объявил о психологических пытках в отношении Ассанжа

По словам Мельцера, посетившего Ассанжа с медиками в британской тюрьме в мае этого года, основатель Wikileaks подвергался "психологическим пыткам" в течение долгого времени, и в соответствии с Конвенцией против пыток страны, которые в течение последних лет несли ответственность за его судьбу, должны провести соответствующее расследование.
Интерфакс вчера в 22:45
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Футбол

Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру вчера в 00:52
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Гаджеты

Google представила новые модели смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL

Astera вчера в 12:14
Наука

Ученые рассказали о неожиданных последствиях глобального потепления

Специалисты считают, что если температура и влажность для исследуемой территории будут увеличиваться так, как предсказывают известные глобальные прогнозы, то радиальный (т.е. в толщину) прирост деревьев может увеличиться на 19% по сравнению со средним показателем за период 1951 — 2010 гг.
РИА Новости вчера в 20:00
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли в Донбассе

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил в Facebook, что за минувшие сутки в Донбассе погибли двое украинских военных и еще один получил ранения.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Футбол

Леонид Федун подтвердил, что в 2023 году покинет «Спартак»

Президент и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун подтвердил журналистам, что покинет команду в 2023 году.
Вести.Ru 00:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала на фото улыбающуюся дочь

Лера Кудрявцева обнародовала в Instagram-микроблоге новое фото своей годовалой дочери, порадовав поклонников.
OAnews вчера в 14:30
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru вчера в 05:07
Общество

Мама убитой в Саратове девочки опубликовала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила всех местных жителей за поддержку и отметила, что город наполнен добрыми, сильными людьми, на которых можно опереться в трудную минуту.
Свободная Пресса 14 октября в 12:26
Футбол

Манчини повторил рекорд 80-летней давности

Роберто Манчини стал вторым тренером сборной Италии, кому удалось победить в девять официальных матчах подряд.
Советский спорт вчера в 16:56
Происшествия

Задержан Руслан Федотов. Народный депутат признался в причастности к убийству племянника

Как стало известно YakutiaDaily, известный депутат Ил Тумэна и бизнесмен Руслан Федотов дал признательные показания на допросе о своей частичной вине в смерти племянника.
Якутия Daily 01:16
Футбол

Сафонов прокомментировал конфликт с тренерским штабом

Вратарь молодежной сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слухи о конфликте команды с тренерским штабом, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Армия и оружие

На Черноморский флот поступят два гидрографических катера

До конца ноября Черноморский флот пополнится двумя новыми гидрографическими катерами, построенными в Нижегородской области.
Российская газета вчера в 11:00
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