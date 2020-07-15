Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.

Авто ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое. 219

Футбол Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.

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Армия и оружие Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал. 1

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Футбол Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе Напомним, что контракт Юрия Семина истек с командой 31 мая, после чего новым наставником стал Марко Николич. 1

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Общество РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. 1,3K

Авто Chery показала интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, чьи продажи в России начнутся уже этим летом, получит премиальный салон с цифровой панелью приборов, крупным тачскрином мультимедии и атмосферной подсветкой. 22