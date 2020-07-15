Происшествия
КоммерсантъЗамглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
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Общество
Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17
Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa 00:21
Общество
В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания
Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
Политика
В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции
Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта "Северный поток — 2", прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний.
Газета.Ru 13:44
Футбол
Эксперты считают, что «Ливерпуль» на выезде обыграет «Арсенал»
В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем».
Metaratings 11:10
Авто
ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ
Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Культуромания 11:39
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.
CT news 12:20
Экономика
ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%
"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс 08:02
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний
Минфин США внес в санкционный список трех физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
РБК 14:30
Футбол
Федун объяснил, почему не продаёт «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос, когда он передаст управление клубом болельщикам.
RT на русском 14:01
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Армия и оружие
Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
Авто
Премиум-аналог Chevrolet Captiva поступил в продажу
Кроссовер MG Hector Plus получил самые современные технологии и удобный салон на 6 мест. Новый MG Hector Plus вышел на индийский авторынок.
Про Кроссоверы 04:41
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Футбол
«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:21
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
Авто
Mahle напечатала на 3D-принтере поршни для суперкара Porsche
Компания Mahle Aftermarket Europe представила изготовленные по технологии 3D-печати алюминиевые поршни для суперкара Porsche 911 GT2 RS.
Движок вчера в 10:11
Футбол
Фарфан поддержал призыв Сёмина об отставке Кикнадзе
Напомним, что контракт Юрия Семина истек с командой 31 мая, после чего новым наставником стал Марко Николич.
CT news 12:18
Общество
Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Шоу-бизнес
Степан Меньшиков показал романтический кадр со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков недавно сочетался браком со своей возлюбленной Ангелиной Монах.
Bimru.ru 07:57
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Авто
Chery показала интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, чьи продажи в России начнутся уже этим летом, получит премиальный салон с цифровой панелью приборов, крупным тачскрином мультимедии и атмосферной подсветкой.
Автоновости дня 10:14
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли «Колос» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли "Колос" из Ковалевки в матче 31-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 14:14
Политика
Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии
Отмечается также, что зарегистрированы еще четверо кандидатов в президенты: председатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, безработная Светлана Тихановская и председатель белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.
Известия вчера в 07:51