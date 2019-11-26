Происшествия
РБКПрокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования
Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Голосной, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры. Первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным арест Голосной, сообщал «Коммерсантъ». Решение об аресте Голосной суд вынес 25 ноября.
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с чего всё началось
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой Следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.Коммерсантъ25 ноября в 14:09
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В прокуратуре объяснили прекращение дела против замглавы Росалкогольрегулирования
Газета.Ruвчера в 15:03
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Элистинский стадион из-за драки дисквалифицировали на год
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Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов
Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
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Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20
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Авто
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