Происшествия

РБКРБКПрокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Голосной, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры. Первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным арест Голосной, сообщал «Коммерсантъ». Решение об аресте Голосной суд вынес 25 ноября.
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с чего всё началось

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой Следственным комитетом в злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъ25 ноября в 14:09

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В прокуратуре объяснили прекращение дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Газета.Ruвчера в 15:03

Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

РИА Новостивчера в 09:31

Прокуратура оценила ситуацию с делом замглавы Росалкогольрегулирования

RT на русскомвчера в 12:21

Замглавы РАР не успела освоиться в СИЗО

Коммерсантъвчера в 11:26

Прокуратура объяснила, почему прекратила дело против сотрудников Росалкогольрегулирования

ТАССвчера в 11:18

Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

РБКвчера в 13:57

СК обжалует закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфаксвчера в 03:29
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Спорт

WADA допускает на международные соревнования допинг-атлетов

Запретить, отозвать и забыть о российском спорте как минимум на четыре года - с таким лозунгом выступили сегодня во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
РЕН ТВ вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 25 ноября в 10:29
Здоровье

Это поможет не набить шишек - в Псковской области появится рабочая группа по модернизации первичного звена здравоохранения

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение губернатор Михаил Ведерников озвучил на рабочей встрече с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, на которой были обсуждены итоги аудита региональной системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
Псковская Лента Новостей вчера в 14:01
Общество

В Амстердаме решили избавиться от «Квартала красных фонарей»

Амстердам откажется от использования термина «Квартал красных фонарей» из-за того, что он ассоциируется с интим-услугами.
Телеканал 360° вчера в 17:38
Гаджеты

Xiaomi представила «умную» лампу с голосовым помощником за 28 долларов

Актуальные Новости 01:14
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУ СК России.
РИА Новости вчера в 23:04
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 23:51
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU 25 ноября в 19:20
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Происшествия

Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

REGNUM вчера в 19:56
Музыка

София Ротару тяжело переживает травлю в России

Ранее в беседе с «URA.RU» Лавров отметил, что подобная травля могла являться заказом и началась из-за того, что Ротару не приехала на «Песню года» в прошлом году.
URA.Ru 01:30
Кино

BadComedian раскритиковал сразу три российских фильма

BadComedian ранее заключил контракт с онлайн-кинотеатром ivi. Кинокритик станет амбассадором хороших фильмов на платформе.
Культуромания 01:08
Космос

Сообщения о гибели Большого Красного Пятна Юпитера сильно преувеличены

Большое Красное Пятно Юпитера представляет собой самый мощный шторм в Солнечной системе.
ГЛАС.RU вчера в 07:20
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Здоровье

На Южном Урале заболеваемость ОРВИ среди детей достигла эпидпорога

Заболеваемости среди школьников от 7 до 14 лет соответствует уровню эпидпорога.
Вечерний Челябинск 01:50
Футбол

Элистинский стадион из-за драки дисквалифицировали на год

РИА Калмыкия вчера в 09:09
Общество

Назван худший город в России по качеству жизни

REGNUM 00:54
Происшествия

Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

РИА Новости 00:56
Общество

Треть россиян отказались переходить на фриланс

В результате, как показал опрос, уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка.
РБК 01:17
Шоу-бизнес

Бывший супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Примечательно, что первой супругой Алдонина была популярная певица Юлия Началова, в браке с которой у футболиста родилась дочь Вера.
Дни24 вчера в 09:44
Политика

NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму

Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
РИА Новости вчера в 17:47
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 09:22
Культура

Артист Андрей Данилко со слезами покинул шоу талантов

Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы.
REGNUM 01:51
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании выросло до 20

Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны.
РБК вчера в 15:01
Авто

В России подорожают автомобили из-за утильсбора

Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года.
Газета.Ru 25 ноября в 07:44
Общество

Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
BFM.ru 02:16
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