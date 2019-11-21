Происшествия

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Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России. Об этом в четверг сообщил телеканал РЕН ТВ.
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с чего всё началось

Замглавы Росалкогольрегулирования привезли на допрос по делу о должностных злоупотреблениях

Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная доставлена на допрос по делу о должностных злоупотреблениях.
Интерфакс06:30

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СМИ: замруководителя Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СКР

Коммерсантъ09:12

Замглавы Росалкогольрегулирования привезли на допрос по делу о должностных злоупотреблениях

Интерфакс06:30

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

РБК07:50

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Известия07:24

Замглавы Росалкогольрегулирования увезли на допрос в СКР

РЕН ТВ06:59

Следователи допрашивают замглавы Росалкогольрегулирования

Вести.Ru06:44

ФСБ доставила на допрос заместителя ответственного за алкоголь в России

Lenta.ru08:59
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Исходя из текущей стоимости акций «Газпрома» на Московской бирже (255,98 рублей за бумагу) пакет может быть продан за 217,7 млрд рублей.
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