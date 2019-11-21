Происшествия

ИзвестияИзвестияЗамглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России. Об этом в четверг сообщил телеканал РЕН ТВ.
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с чего всё началось

Замглавы Росалкогольрегулирования привезли на допрос по делу о должностных злоупотреблениях

Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная доставлена на допрос по делу о должностных злоупотреблениях.
Интерфакс06:30

Подробнее о событии

СМИ: замруководителя Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СКР

Коммерсантъ09:12

Следователи допрашивают замглавы Росалкогольрегулирования

Вести.Ru06:44

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

РБК07:50

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Известия07:24

Замглавы Росалкогольрегулирования увезли на допрос в СКР

РЕН ТВ06:59

ФСБ доставила на допрос заместителя ответственного за алкоголь в России

Lenta.ru08:59

Замглавы Росалкогольрегулирования привезли на допрос по делу о должностных злоупотреблениях

Интерфакс06:30
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Политика

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Ведомости 13:57
Общество

Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета Уральских авиалиний Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Lenta.ru 14:13
Общество

Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение

Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.
РЕН ТВ 11:03
Политика

Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Ведомости 12:53
Армия и оружие

В Турции рассказали о зоне безопасности на севере Сирии

На севере Сирии создана зона безопасности длиной 145 километров и шириной 30 километров, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
РИА Новости 03:32
Происшествия

Вооруженные грабители отняли у мужчины 30 миллионов рублей

Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС. Нападавшие скрылись на автомобиле.
Вести.Ru 12:42
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Музыка

В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

Известия вчера в 11:02
Политика

В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Известия вчера в 17:00
Спорт

Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
RT на русском 12:40
Происшествия

Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме

РИА Новости 13:05
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета вчера в 20:02
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru вчера в 07:56
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Игры

Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры

Российская газета 13:59
Экономика

Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Коммерсантъ 12:45
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru 09:57
Футбол

Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
iReactor вчера в 00:28
Армия и оружие

Российские ЗРПК «Панцирь-С» впервые сбили израильские ракеты в Сирии

СМИ сообщили об уничтожении российскими ЗРПК «Панцирь-С» израильских ракет.
Avia.pro 06:45
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM 10:58
Политика

Испания открыла расследование в отношении РФ из-за событий в Каталонии

Испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники сообщила о начавшемся расследовании в отношении активности некой группы, которая возможно была связана со спецслужбами России, перед неудавшимся референдумом о независимости Каталонии в октябре 2017 года.
Московский Комсомолец 08:11
Происшествия

Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован

Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
RT на русском 12:48
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Космос

В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю

Свободная Пресса вчера в 09:50
Интернет

Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации

В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
Комсомольская правда 13:39
Авто

Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Автоновости дня 01:40
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Общество

Маткапитал разрешат тратить на строительство дома на садовом участке

Российская газета 10:34
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