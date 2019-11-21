Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная доставлена на допрос по делу о должностных злоупотреблениях.

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Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России. Об этом в четверг сообщил телеканал РЕН ТВ.

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

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