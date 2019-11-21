Происшествия
ИзвестияЗамглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России. Об этом в четверг сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная доставлена на допрос по делу о должностных злоупотреблениях.Интерфакс06:30
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Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
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Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
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Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры
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Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
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Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020
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СМИ сообщили об уничтожении российскими ЗРПК «Панцирь-С» израильских ракет.
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Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
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Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
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В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
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Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации
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Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
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Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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