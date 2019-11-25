Происшествия
Вести.RuЗамглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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с чего всё началось
– РИА Новости. Обвиняемая в злоупотреблении полномочиями Ирина Голосная подала заявление на увольнение с поста замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.РИА Новости09:26
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Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.
Футбол
Игроки «Байера» вышли на тренировку перед матчем с «Локомотивом»
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Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авто
В Сети показали дизайн обновленной Lada 4x4
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года
Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Технологии
Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для своих сервисов
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Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Политика
Массовый митинг проходит у здания парламента в Тбилиси
Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Музыка
Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерных изображениях, которые представил инсайдер OnLeaks, собрав все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке южнокорейского производителя электроники.
Армия и оружие
До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки
Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Политика
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Активисты движения «Украинские студенты за свободу» организовали под посольством России в Киеве акцию «Гумконвой для России», в ходе которой принесли к диппредставительству трусы и унитазы.
Кино
Фильм «Аббатство Даунтон»: зачем его смотреть тем, кто не видел сериал
Армия и оружие
Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29
Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Экономика
«ФК Открытие» может продать весь свой пакет акций Qiwi
Банк «ФК Открытие» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин зарегистрировали для продажи 23,4 млн американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, что соответствует 23,4 млн акций класса В, сообщила компания.
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Авто
Новый седан Kia Optima рассекречен полностью
Отличить новую модификацию от предшествующего поколения можно по дизайну решетки радиатора, в которую вмонтирована стильная головная оптика.
Общество
Умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец
В Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался советский писатель и диссидент Михаил Хейфец.
Энергетика
Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»
По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Футбол
Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире
В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.