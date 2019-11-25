– РИА Новости. Обвиняемая в злоупотреблении полномочиями Ирина Голосная подала заявление на увольнение с поста замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

с чего всё началось

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Политика Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авто В Сети показали дизайн обновленной Lada 4x4 По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.

Спорт Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Технологии Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для своих сервисов Первым шагом к созданию единой системы стала подписка Combo, в которую вошли скидки и уникальные предложения от Delivery Club, "Ситимобил", "Облако Mail.ru", YouDrive и компаний-партнеров.

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.

Политика Массовый митинг проходит у здания парламента в Тбилиси Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Музыка Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерах Смартфон Samsung Galaxy S11 появился на рендерных изображениях, которые представил инсайдер OnLeaks, собрав все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке южнокорейского производителя электроники.

Армия и оружие До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года.

Единоборства Уайлдер снова нокаутировал Ортиса Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.

Происшествия Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Фигурное катание Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.

Авто Новый седан Kia Optima рассекречен полностью Отличить новую модификацию от предшествующего поколения можно по дизайну решетки радиатора, в которую вмонтирована стильная головная оптика.