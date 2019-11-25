Происшествия

Вести.RuВести.RuЗамглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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Замглавы Росалкогольрегулирования Голосная подала в отставку

– РИА Новости. Обвиняемая в злоупотреблении полномочиями Ирина Голосная подала заявление на увольнение с поста замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости09:26

Подробнее о событии

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР

Коммерсантъ14:09

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

РБК10:23

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Интерфакс09:33

Замглавы Росалкогольрегулирования арестована

RT на русском09:36

Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции

РИА Новости09:35

Голосная не признала вину в злоупотреблении полномочиями

Известия10:43

Замглавы Росалкогольрегулирования подала заявление об увольнении

ТАСС09:02
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Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.
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Mail.ru Group запустит единую систему авторизации для своих сервисов

Первым шагом к созданию единой системы стала подписка Combo, в которую вошли скидки и уникальные предложения от Delivery Club, "Ситимобил", "Облако Mail.ru", YouDrive и компаний-партнеров.
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Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

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Скандальное голосование Массовые протесты проходят в Грузии уже более двух недель, демонстрации начались 14 ноября из-за провала голосования в парламенте по переходу страны на новую избирательную систему.
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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
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«Верните унитазы!» — украинцы из-за «туалетного надругательства» устроили акцию у посольства РФ

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Армия и оружие

Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29

Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
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Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

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Экономика

«ФК Открытие» может продать весь свой пакет акций Qiwi

Банк «ФК Открытие» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин зарегистрировали для продажи 23,4 млн американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, что соответствует 23,4 млн акций класса В, сообщила компания.
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Фигурное катание

Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии

В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
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Авто

Новый седан Kia Optima рассекречен полностью

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Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

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Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире

В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
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