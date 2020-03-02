Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Замглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Биатлон МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Здоровье В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

Политика Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.

Авто Tesla начала отгрузку Model Y с завода Сегодня на стоянке Tesla было замечено еще дюжина автомобилей Model Y. Напомним, что в марте прошлого года американская компания представила свою новую разработку — полностью электрический кроссовер на основе Model 3, с запасом хода до 450 км. Серийное производство новинки началось в январе 2020 года, с опережением графика.

Происшествия В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Футбол Сочи — Арсенал (Тула) 1:2 В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.

Армия и оружие Российский десант уничтожил условного противника в Таджикистане Из транспортных отсеков вертолетов Ми-8 бойцы с помощью стрелкового оружия уничтожили условного противника и в полном боевом снаряжении десантировались штурмовым способом с высоты до 3 метров.

Политика Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik.

Общество В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом 1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.

Экономика Российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 - только 540,2 тыс.

Общество IT-разработчики испугались расширения полномочий ФАС Российские IT-компании выступили против инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о расширении полномочий ведомства в сфере интеллектуальной собственности, сообщает РБК со ссылкой на письмо отрасли, направленного в адрес Минкомсвязи.

Политика Песков объяснил награждение сенатора от Чечни за законотворчество Ранее Путин подписал указ о награждении Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Общество Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".