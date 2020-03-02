Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЗамглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
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Замруководителя Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии поместили под стражу за взятку (Видео)

Weacom.ruвчера в 21:53

Задержан замглавы Россельхознадзора по Прибайкалью и республике Бурятия

ИА Альтаирвчера в 22:47

На замначальника управления Россельхознадзора по Иркутской области завели уголовное дело за взяточничество

Телеинформвчера в 22:15

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обвиняют во взяточничестве

Твой Иркутсквчера в 21:56

СКР опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора в Приангарье и Бурятии

ИрСити03:39

Замглавы иркутского управления Россельхознадзора обвинили во взяточничестве

ИркСибвчера в 21:52

160 тысяч рублей взятки и наркотики изъяли у сотрудников Россельхознадзора Приангарья

IrkutskMediaвчера в 22:00
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Биатлон

МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Общество

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте

В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Газета.Ru 02:58
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Происшествия

Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

РИА Новости вчера в 22:17
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру вчера в 02:17
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Политика

Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.
РИА Новости 04:40
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Авто

Tesla начала отгрузку Model Y с завода

Сегодня на стоянке Tesla было замечено еще дюжина автомобилей Model Y. Напомним, что в марте прошлого года американская компания представила свою новую разработку — полностью электрический кроссовер на основе Model 3, с запасом хода до 450 км. Серийное производство новинки началось в январе 2020 года, с опережением графика.
SpeedMe 01:10
Политика

Кремль ответил на сообщения о планах Путина возглавить списки ЕР

Источники «Коммерсанта» утверждают, что Кремль планирует поднять рейтинг «Единой России», чтобы по итогам выборов 2021 года та могла сформировать конституционное большинство в парламенте.
РБК 04:57
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Политика

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана в Москве 5 марта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Турции Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 5 марта, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:42
Футбол

Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Нева Спорт вчера в 12:32
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия 29 февраля в 01:06
Армия и оружие

Российский десант уничтожил условного противника в Таджикистане

Из транспортных отсеков вертолетов Ми-8 бойцы с помощью стрелкового оружия уничтожили условного противника и в полном боевом снаряжении десантировались штурмовым способом с высоты до 3 метров.
Военное обозрение 03:56
Политика

Кремль назвал встречу Путина с нефтяниками «сверкой позиций» перед ОПЕК+

Совещание президента Владимира Путина с главами нефтяных компаний, которое состоялось 1 марта, было посвящено обмену мнениями, никаких решений, в том числе о сокращении добычи, на нем не принималось.
РБК 04:53
Происшествия

Злоумышленник захватил в заложники 30 человек в ТЦ на Филиппинах

Вооруженный преступник удерживает около 30 заложников в торговом центре "Сан Хуан" в Маниле, столице Филиппин.
Российская газета 01:04
Политика

Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция

Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik.
ТАСС 04:42
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Экономика

Российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт

Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 - только 540,2 тыс.
Газета.Ru 03:17
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
Общество

IT-разработчики испугались расширения полномочий ФАС

Российские IT-компании выступили против инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о расширении полномочий ведомства в сфере интеллектуальной собственности, сообщает РБК со ссылкой на письмо отрасли, направленного в адрес Минкомсвязи.
Газета.Ru 04:38
Политика

Песков объяснил награждение сенатора от Чечни за законотворчество

Ранее Путин подписал указ о награждении Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
РБК 05:01
Армия и оружие

Армия Сирии вернула контроль над Саракибом

Pravda.Ru 03:35
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Технологии

Sony PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но есть ещё PlayStation 5 Pro. Цена шокирует

Согласно новым сообщениям, компания Sony выпустит в 2020 году сразу две приставки — более слабую и дешёвую PlayStation 5, а также более дорогую и мощную PlayStation 5 Pro.
iXBT.com 03:29
Политика

Николаев уволил главу Минспорта Чувашии

На сегодняшнем еженедельном совещании в доме правительства Михаил Богаратов докладывал об итогах чемпионата России по самбо, который проводился в эти выходные в Чебоксарах, еще в должности ио главы Минспорта Чувашии.
Мой город Чебоксары 03:33
Спорт

Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса

Бах: "МОК полностью привержен успешному проведению Олимпийских игр в Токио"
Sport.ru 01:59
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