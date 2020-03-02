Происшествия
Российская газетаЗамглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке
Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
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Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обвиняют во взяточничестве
Твой Иркутсквчера в 21:56
160 тысяч рублей взятки и наркотики изъяли у сотрудников Россельхознадзора Приангарья
IrkutskMediaвчера в 22:00
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Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Общество
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте
В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
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Политика
Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Авто
Tesla начала отгрузку Model Y с завода
Сегодня на стоянке Tesla было замечено еще дюжина автомобилей Model Y. Напомним, что в марте прошлого года американская компания представила свою новую разработку — полностью электрический кроссовер на основе Model 3, с запасом хода до 450 км. Серийное производство новинки началось в январе 2020 года, с опережением графика.
Политика
Кремль ответил на сообщения о планах Путина возглавить списки ЕР
Источники «Коммерсанта» утверждают, что Кремль планирует поднять рейтинг «Единой России», чтобы по итогам выборов 2021 года та могла сформировать конституционное большинство в парламенте.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Политика
В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана в Москве 5 марта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Турции Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 5 марта, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Армия и оружие
Российский десант уничтожил условного противника в Таджикистане
Из транспортных отсеков вертолетов Ми-8 бойцы с помощью стрелкового оружия уничтожили условного противника и в полном боевом снаряжении десантировались штурмовым способом с высоты до 3 метров.
Политика
Кремль назвал встречу Путина с нефтяниками «сверкой позиций» перед ОПЕК+
Совещание президента Владимира Путина с главами нефтяных компаний, которое состоялось 1 марта, было посвящено обмену мнениями, никаких решений, в том числе о сокращении добычи, на нем не принималось.
Происшествия
Злоумышленник захватил в заложники 30 человек в ТЦ на Филиппинах
Вооруженный преступник удерживает около 30 заложников в торговом центре "Сан Хуан" в Маниле, столице Филиппин.
Политика
Кремль прокомментировал задержание журналистов Sputnik Турция
Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты Sputnik.
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт
Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 - только 540,2 тыс.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Общество
IT-разработчики испугались расширения полномочий ФАС
Российские IT-компании выступили против инициативы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о расширении полномочий ведомства в сфере интеллектуальной собственности, сообщает РБК со ссылкой на письмо отрасли, направленного в адрес Минкомсвязи.
Политика
Песков объяснил награждение сенатора от Чечни за законотворчество
Ранее Путин подписал указ о награждении Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Армия и оружие
Армия Сирии вернула контроль над Саракибом
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Технологии
Sony PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но есть ещё PlayStation 5 Pro. Цена шокирует
Согласно новым сообщениям, компания Sony выпустит в 2020 году сразу две приставки — более слабую и дешёвую PlayStation 5, а также более дорогую и мощную PlayStation 5 Pro.
Политика
Николаев уволил главу Минспорта Чувашии
На сегодняшнем еженедельном совещании в доме правительства Михаил Богаратов докладывал об итогах чемпионата России по самбо, который проводился в эти выходные в Чебоксарах, еще в должности ио главы Минспорта Чувашии.
Спорт
Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей из-за коронавируса
Бах: "МОК полностью привержен успешному проведению Олимпийских игр в Токио"