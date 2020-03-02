Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЗамглавы Россельхознадзора по Иркутску и Бурятии попался на взятке

Сегодня против заместителя руководителя регионального Россельхознадзора и ряда других чиновников возбуждено уголовное дело - их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Задержан замглавы Россельхознадзора по Прибайкалью и республике Бурятия

ИА Альтаирвчера в 22:47

На замначальника управления Россельхознадзора по Иркутской области завели уголовное дело за взяточничество

Телеинформвчера в 22:15

Замруководителя Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии поместили под стражу за взятку

Weacom.ruвчера в 21:53

Замглавы Россельхознадзора по Приангарью и Бурятии арестовали за взятку в 160 тыс. рублей

ИрСитивчера в 21:54

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия обвиняют во взяточничестве

Твой Иркутсквчера в 21:56

Замглавы иркутского управления Россельхознадзора обвинили во взяточничестве

ИркСибвчера в 21:52

160 тысяч рублей взятки и наркотики изъяли у сотрудников Россельхознадзора Приангарья

IrkutskMediaвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:30, Ашберн
Происшествия

В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска

Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
REGNUM вчера в 21:11
Политика

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

РИА Новости 01:51
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Коммерсантъ 01:36
Происшествия

СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
Российская газета 02:00
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
РИА Новости 03:09
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Теннис

Впервые три российских теннисиста вошли в топ-15 рейтинга ATP

В числе 15 сильнейших теннисистов впервые вошли три теннисиста из России. Даниил Медведев остался на пятой строчке, Андрей Рублев на 14-й.
РБК 01:18
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:48
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 19:05
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия 29 февраля в 07:54
Происшествия

В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу

"Всего под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию в Республике Крым и г. Севастополе находится 50 человек, прибывших из КНР", - сообщил в ведомстве.
РИА Новости 03:22
Происшествия

Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
Lenta.ru 02:40
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Кино

Известный актер Халит Эргенч уступил первенство Бураку Озчивиту

Rusturkey.com вчера в 22:05
Здоровье

В Ухане закрыли первую спецбольницу для зараженных коронавирусом

Одну из 16 спецбольниц в Ухане, построенных для зараженных коронавирусом, закрыли в связи выздоровлением последних пациентов китайские власти 2 марта, сообщает гостелеканал CCTV.
Красная весна 03:21
Происшествия

12 вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. ЧП произошло сегодня ночью на перегоне «Жипхеген – Хилок» Забайкальской железной дороги.
Ариг Ус вчера в 23:27
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
Общество

Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Интерфакс 02:33
Политика

Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США

Бывший мэр американского города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демпартии.
Известия вчера в 19:35
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
REGNUM 00:46
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Экономика

Путин призвал быть готовыми к самым разным сценариям на рынке нефти

Выступая на совещании по состоянию мирового рынка нефти сегодня, 1 марта, российский лидер призвал быть готовыми к самым разным сценариям.
Евразия Daily вчера в 04:51
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Спорт

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Летние Олимпийские игры, которые стартуют в Токио 24 июля 2020 года, могут пройти без зрителей.
Вести.Ru 03:00
Здоровье

Из-за ОРВИ в учебных заведениях Подмосковья ввели чрезвычайные меры

Из-за острых респираторных вирусных инфекций в учебных заведениях Подмосковья с понедельника, 2-го марта вводятся чрезвычайные меры.
Ugpressa.ru вчера в 22:54
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

Газета.Ru вчера в 16:54
Происшествия

Стали известны причины драки блогера Андрея Петрова с соседом

Газета.Ru 02:07
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное