Происшествия
РЕН ТВЗамглавы администрации Назрани задержан за превышение полномочий
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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