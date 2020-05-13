Политика

REGNUMREGNUMЗамглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин

Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин. Об этом сообщает 13 мая ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту «Тегель».
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Куратор переговоров по Донбассу в Кремле прилетел в Берлин на фоне вируса

РБК08:41

СМИ сообщили о прибытии Козака в Берлин

Ведомости09:09

Куратор Украины в Кремле вопреки коронавирусу улетел на переговоры в Берлин

Lenta.ru08:58

Козак прилетел в Берлин

Московский Комсомолец09:26

Источник рассказал детали визита Козака в Берлин

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Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин

Коммерсантъ08:11

СМИ: замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин

ТАСС08:01
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
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Общество

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
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Кино

Кристофер Нолан отказался перенести премьеру фильма из-за пандемии

Режиссер «Темного рыцаря» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма «Довод», назначенную на 17 июля текущего года.
Известия 01:15
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02
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Единоборства

Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

RT на русском вчера в 12:53
Здоровье

Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок

Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
17
Общество

Собянин анонсировал скорое открытие МФЦ

Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".
Интерфакс 08:47
6
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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Экономика

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Общество

Лукашенко заявил, что в Минске снизилось количество больных пневмонией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в стране значительно улучшилась эпидобстановка.
КМВ Новости 06:21
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Футбол

Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
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Хоккей

Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ

Игроки КХЛ назвали Вадима Шипачёва из @ dynamo_ru лучшим игроком сезонанттрs: / / t.co / WLF8mJ6Nni — KHL Media (@ khlmediateam) May 13, 2020 Второе место в опросе занял Кирилл Капризов, выступающий за ЦСКА на позиции форварда.
ГЛАС.RU 08:58
Происшествия

Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов

Российская газета 08:53
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Авто

Hyundai отзывает около 100 тыс. автомобилей

Австралийское подразделение Hyundai выпустило отзыв для почти 100 000 автомобилей из-за потенциального риска возгорания, вызванного коротким замыканием, которое может произойти даже при выключенном двигателе.
32CARS.ru 01:12
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
3,8K
Политика

Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС.
РБК 09:09
15
Общество

Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг

Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
4
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
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Происшествия

Следовавший из Петербурга в Уфу самолет «России» подал сигнал тревоги

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании "Россия" возвращается в Пулково — экипаж подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Вести.Ru 10:21
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Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей

Автомобили Skoda в очередной раз подешевели в 2020 году. И в этот раз максимальная скидка - 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 12:13
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Политика

Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами

Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP.
МИР 24 вчера в 03:04
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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Общество

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
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Армия и оружие

Россия жестко ответила на военные учения Японии и США

В Токио начинают осознавать, что их мягкая дипломатия бесполезна для «слишком толстой кожи» РФ, поэтому японцы решили прибегнуть к помощи своего союзника и геополитического противника Москвы – США.
Территория новостей вчера в 07:46
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Политика

Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Футбол

Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о переходе Дзюбы в «Милан»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном трансфере российского форварда Артема Дзюбы в «Милан».
Vprognoze.ru 06:43
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