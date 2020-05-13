Политика
REGNUMЗамглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин
Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин. Об этом сообщает 13 мая ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту «Тегель».
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Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Кино
Кристофер Нолан отказался перенести премьеру фильма из-за пандемии
Режиссер «Темного рыцаря» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма «Довод», назначенную на 17 июля текущего года.
Известия 01:15
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Политика
В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова
В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02
Единоборства
Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
RT на русском вчера в 12:53
Здоровье
Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок
Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
Общество
Собянин анонсировал скорое открытие МФЦ
Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".
Интерфакс 08:47
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Лукашенко заявил, что в Минске снизилось количество больных пневмонией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в стране значительно улучшилась эпидобстановка.
КМВ Новости 06:21
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Хоккей
Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ
Игроки КХЛ назвали Вадима Шипачёва из @ dynamo_ru лучшим игроком сезонанттрs: / / t.co / WLF8mJ6Nni — KHL Media (@ khlmediateam) May 13, 2020 Второе место в опросе занял Кирилл Капризов, выступающий за ЦСКА на позиции форварда.
ГЛАС.RU 08:58
Происшествия
Минздрав проверит больницу под Омском, где заперли пациентов
Российская газета 08:53
Авто
Hyundai отзывает около 100 тыс. автомобилей
Австралийское подразделение Hyundai выпустило отзыв для почти 100 000 автомобилей из-за потенциального риска возгорания, вызванного коротким замыканием, которое может произойти даже при выключенном двигателе.
32CARS.ru 01:12
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Политика
Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС.
РБК 09:09
Общество
Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг
Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Происшествия
Следовавший из Петербурга в Уфу самолет «России» подал сигнал тревоги
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании "Россия" возвращается в Пулково — экипаж подал сигнал тревоги, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Вести.Ru 10:21
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей
Автомобили Skoda в очередной раз подешевели в 2020 году. И в этот раз максимальная скидка - 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 12:13
Политика
Трамп прервал пресс-конференцию, повздорив с журналистами
Американский президент Дональд Трамп устроил перебранку с журналистами и прервал пресс-конференцию, сообщает агентство AP.
МИР 24 вчера в 03:04
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие
Россия жестко ответила на военные учения Японии и США
В Токио начинают осознавать, что их мягкая дипломатия бесполезна для «слишком толстой кожи» РФ, поэтому японцы решили прибегнуть к помощи своего союзника и геополитического противника Москвы – США.
Территория новостей вчера в 07:46
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о переходе Дзюбы в «Милан»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном трансфере российского форварда Артема Дзюбы в «Милан».
Vprognoze.ru 06:43