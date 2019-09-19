Происшествия

ТК ЗвездаТК ЗвездаЗадержан замглавы департамента Минкульта по делу о мошенничестве

В Москве по обвинению в мошенничестве задержаны заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов, а также двое бизнесменов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
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В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры Мосолов по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, экс-главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов - фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
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