Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, экс-главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов - фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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В Москве по обвинению в мошенничестве задержаны заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-глава департамента Владимир Цветнов, а также двое бизнесменов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Задержан замглавы департамента Минкульта по делу о мошенничестве

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