Происшествия

ИзвестияИзвестияЗамглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
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В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры Мосолов по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, экс-главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов - фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС06:26

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В Москве задержали замглавы департамента Минкультуры

Дождь06:52

Экс-главу департамента Минкульта задержали по делу о крупном мошенничестве

РИА Новости07:40

Суд в Москве арестовал экс-главу департамента Минкультуры Цветнова

RT на русском07:29

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Ведомости07:50

В Москве задержали замглавы департамента Минкультуры

Московский Комсомолец06:33

Задержан замглавы отдела охраны культурного наследия Минкульта Мосолов

РЕН ТВ06:27

В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры Мосолов по делу о мошенничестве

ТАСС06:26
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:04, Вашингтон
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