Происшествия
Вести.RuЗамглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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с чего всё началось
Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС08:30
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Причиной смерти замглавы московского Депкульта Ошарина стало самоубийство – СМИ
Общественная служба новостей09:08
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Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве
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Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына
Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции.
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В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
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