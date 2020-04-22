Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

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