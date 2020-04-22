Происшествия

Вести.RuВести.RuЗамглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму

Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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с чего всё началось

Пропавшего в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым

Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС08:30

Подробнее о событии

Смерть замглавы департамента культуры Москвы наступила в результате суицида – источник

ИА Крыминформ10:22

Стали известны подробности гибели замглавы департамента культуры Москвы

Московский Комсомолец08:24

Пропавшего в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым

ТАСС08:30

Причиной смерти замглавы московского Депкульта Ошарина стало самоубийство – СМИ

Общественная служба новостей09:08

Тело главы департамента культуры Москвы нашли в Крыму через месяц. Главное

Телеканал 360°12:08

Замглавы департамента культуры Москвы нашли мертвым в Крыму

БИЗНЕС Online07:53

Следком устанавливает обстоятельства таинственной гибели в Крыму замглавы департамента культуры Москвы

КИА08:07
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Автоматически обработано 7159 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
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Политика

Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

RT на русском 11:16
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Шоу-бизнес

Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
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Здоровье

Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями.
RT на русском 11:45
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Общество

Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве

Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 12:08
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Общество

Врач назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Общество

Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо

РИА Новости 08:50
1,4K
Общество

Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели

При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Политика

Зеленский раскритиковал проводимую на Украине медицинскую реформу

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике проводимую в стране медицинскую реформу, которая оказалась неэффективной на фоне пандемии коронавируса.
ТАСС 10:33
Общество

Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
2,3K
Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса

Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
Российская газета 02:38
307
Общество

Возобновились летные испытания нового пассажирского самолета МС-21

BFM.ru 11:29
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Политика

В Кремле ожидают пика пандемии COVID-19 в середине мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в середине мая.
Газета.Ru 12:12
133
Общество

В Севастополе появились очереди под банками ради выплат на детей

Как сообщили в волонтёрском штабе Севастополя, вчера сразу несколько человек жаловались на образовавшиеся в связи с необходимостью получить реквизиты очереди в банки.
ForPost 11:00
43
Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
1,3K
Армия и оружие

США призвали СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника

США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника Noor на предмет соответствия резолюции 2231.
ТАСС 11:40
Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
1,4K
Шоу-бизнес

Лиза Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру

Актриса отремонтировала семейное гнездышко. Елизавета Боярская и Максим Матвеев, наконец, переехали в свое семейное гнездышко.
7Дней.ру вчера в 09:45
9
Общество

В Китае новый очаг коронавируса: Харбин закрыли на карантин

Жители Китая вновь столкнулись с ограничительными мерами в связи с коронавирусом.
Московский Комсомолец 11:41
Общество

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина

Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
12
Здоровье

В Омске подготовили обсерватор для 110 медиков

Еще есть отдельный обсерватор для медиков на 110 мест, но в нем никого нет: за все время, прошедшее с начала пандемии, опасную инфекцию не подхватил ни один омский врач.
НГС55 10:59
3
Армия и оружие

В Пентагоне не смогли подтвердить данные о здоровье Ким Чен Ына

Как сообщал американский телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, здоровье Ким Чен Ына пошатнулось после перенесенной хирургической операции.
Известия 12:26
Киберспорт

Lelis: Ninjas in Pyjamas распустили состав по Dota 2

CyberSport.ru 20 апреля в 15:27
Культура

Съемки второго сезона «Призраков дома на холме» успели закончить до начала карантина

Культуромания 07:12
Общество

В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
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