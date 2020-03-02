Происшествия
РБКЗамглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по Иркутской области.
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Биатлон
Шипулин отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин в Instagram отреагировал на информацию адвоката российских биатлонисток, заявившего о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Политика
Эрдоган: в Европу направляются миллионы беженцев
По мнению Эрдогана, игра в одни ворота завершилась и пришла очередь Евросоюза брать на себя ответственность.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к проекту о Конституции
В Государственную думу поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России.
Происшествия
В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате
Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
Киберспорт
Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире
Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.
Армия и оружие
Турецкая армия нанесла удар по военному аэродрому в Алеппо
Министерство обороны Турции сообщило сегодня, 1 марта, о нанесении удара по военному аэродрому сирийских правительственных войск в районе Нейраб провинции Алеппо.
Общество
В Башкирии уволили оскорблявшую школьницу учительницу
Политика
Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах
Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
Авто
Nissan сокращает выпуск машин в РФ
В 2019 году петербургский завод Nissan сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тыс. автомобилей.
Политика
Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников
Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
Финансы
Курс евро достиг 75 рублей впервые за год
Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года. Курс доллара 2 марта 2020 года увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.
Единоборства
Магомед Анкалаев на турнире UFC победил соперника за 38 секунд
Дагестанский боец полутяжелого веса Магомед Анкалаев на турнире UFC в Норфолке (штат Вирджиния, США) победил опытного соперника Иона Куцелабу за 38 секунд.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Общество
В России предложили отменить наказание за проституцию
С предложением отменить наказание за проституцию выступили российские правозащитники.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу
11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Армия и оружие
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Общество
Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве
"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей", - говорится в сообщении.
Общество
Гидрометцентр сообщил об аномальных температурах в марте
Метеорологи отметили, что на всей территории страны стоит ожидать температуры выше нормы.
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Политика
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел американский авианосец
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.
Общество
Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз
Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Футбол