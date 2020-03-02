Происшествия

РБКРБКЗамглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по Иркутской области.
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