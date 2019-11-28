Происшествия
RT на русскомЗамглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика
Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Политика
На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января
Украина не намерена со своей стороны ограничивать поток газа, который будет поступать из России, даже если «Нафтогазу» не удастся заключить контракт на транзит с «Газпромом».
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»
Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Политика
Силуанов предложил Медведеву «гильотинировать» часть надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в рамках регуляторной "гильотины" предложил обдумать сокращение количества надзорных органов.
Происшествия
Из-за угрозы взрыва эвакуированы суды в Москве и Санкт-Петербурге
Сотрудники и посетители Тверского и Мещанского районных судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает корреспондент "Ъ".
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Музыка
Презентован логотип «Евровидения-2020»
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Общество
Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции
Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда».
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Энергетика
«Траст» намерен обанкротить сибирскую нефтяную компанию
Как пишет РБК, параллельно «Траст» объявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве операционной компании Ruspetro – фирмы «Инга», которой принадлежат лицензии на недропользование.
Армия и оружие
Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Общество
Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России
Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.