Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗамглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.
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