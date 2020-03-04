Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЗамглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции

В Петербурге утром в четверг по обвинению в нарушении правил проведения массовой акции задержан координатор "Объединенных демократов", замглавы муниципального образования Гавань Сергей Кузин, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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В Петербурге семерых недовольных поправками в Конституцию увезли в полицию. Там разбираются с митингом

Фонтанка.Ру05:14

В Петербурге задержали четверых политических активистов

Мегаполис онлайн04:00

В Петербурге задержали четверых политических активистов

Форпост Северо-Запад03:10

Полиция задержала пятерых петербургских активистов

МР7.ру03:19

В Петербурге задержали главу «Открытой России». Он шел на пикеты против правок Конституции

Znak.com02:23

У Мариинского дворца пикетируют противники изменения Конституции

Piter.tv03:27

Мундепа из МО «Малая Охта» задержали на выходе из дома

ЗакC.Ру04:31
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Политика

Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали

В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Мой Брянск 03:51
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Армия и оружие

Российские субмарины станут невидимыми для противника

В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
РЕН ТВ вчера в 18:27
Финансы

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

Последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов 31 июля 2017 года. Индекс Мосбиржи снижается на 5,1% - до 2366,4 пункта.
ТАСС 05:05
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается.
BFM.ru 05:13
Армия и оружие

В новом проморолике ВВС Китая показали Су-35С вместе с J-20

Истребители Су-35С показали на видео в компании новейших Chengdu J-20. ВВС НОАК опубликовало ролик, демонстрирующий ее мощь.
Российская газета 03:17
Гаджеты

Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
iXBT.com 03:27
Общество

ФНС заблокировала счет Стивена Сигала

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет голливудского актера Стивена Сигала, имеющего российское гражданство.
Газета.Ru 04:37
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
Общество

Роскачество выявило небезопасные презервативы

Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
REGNUM 02:08
Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Газета.Ru 03:33
Финансы

Bloomberg (США): Путин не так устойчив к обрушению цен на нефть, как он демонстрирует (Bloomberg)

После начала «нефтяной войны», которая потрясла мировые рынки, Россия хвасталась, что она может справиться с ценой на нефть на уровне 25 долларов за баррель в течение следующего десятилетия.
ИноСМИ 03:56
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru 04:17
Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Политика

В Минске договорились о разведении сил в Донбассе

Киев, 12 марта 2020, 09:59 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил, сообщает 12 марта пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:59
Общество

Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой

Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.
РИА Новости 02:35
Общество

В школах Казахстана объявят досрочные каникулы

«Ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля 2020 года», — назвал он одну из мер профилактики коронавируса.
Известия 02:45
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Политика

Шмелева из «Сириуса» возглавила Фонд контроля над «Яндексом»

Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелева стала председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса».
ФедералПресс 01:36
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
ТАСС 04:55
Технологии

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров.
РБК вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Мисс Екатеринбург рассказала Урганту о своем кадетском детстве

«Мисс Екатеринбург — 2009» и «Мисс Россия — 2010» Ирина Антоненко стала гостьей передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.
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Общество

Мартиросян рассказал, как Зеленский «лишил смысла жизни» артистов КВН

Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян в шутку сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал путь в КВН.
РИА Новости 03:00
Технологии

Власти ЕС законодательно решат проблему ремонта гаджетов

Власти ЕС намерены на законодательном уровне решить проблему ремонта гаджетов.
Актуальные Новости 02:45
Футбол

«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
РИА Новости вчера в 17:59
Здоровье

Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет оснований для паники из-за случаев заболевания коронавирусом.
Взгляд.ру 05:13
Здоровье

Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельно опасных болезнях

Начинается заболевание как тривиальная простуда – повышенная температура, слабость, увеличение лимфоузлов, а также точечные кровоизлияния на коже, на которые обычно не обращают внимания.
Портал Поиск 03:46
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