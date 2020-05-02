с чего всё началось

Замглавы оперативного штаба Якутии по борьбе с распространением коронавируса Ольга Балабкина удалила из своего канала в Telegram пост о том, что COVID-19 обнаружили у трети работников Чаяндинского месторождения.

Кто есть кто в Сибири

Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде

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Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 689

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Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 691

Общество Правительство изменило временные правила регистрации безработных Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у Министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных, соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина. 3

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Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 1,6K