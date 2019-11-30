Происшествия

РБКРБКЗамглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки. Об этом говорится в сообщении на сайте СК. Их задержали в ходе совместно проведенных с ФСБ мероприятий.
Читать в источнике
Комментировать423
Светлана Петренко
Следственный комитет и впредь намерен оперативно и жестко реагировать в случае каждого факта коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов.
— Светлана ПетренкоТАСС 04:30
с чего всё началось
«Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК России («Получение взятки»), а второму фигуранту — по ч. 1 ст. 291 УК России («Посредничество во взяточничестве»)», — говорится
 в сообщении официального представителя СК России Светланы Петренко.
RT на русском05:35

Подробнее о событии

Бизнес-партнером фигуранта дела Бусылко оказался известный борец с коррупцией

Znak.com08:43

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК05:08

Следователи задержали первого замначальника Свердловского СК за взятку

RT на русском05:35

Обещал закрыть дело: замглавы СУ СКР по Свердловской области попался на взятке

Вести.Ru05:25

Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области

РИА Новости05:52

Первого замначальника СУ СК по Свердловской области задержали за взятку

ТАСС04:58

Первого замглавы СК по Свердловской области задержали за взятку

Известия04:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество

Аномальные губы стали трендом у российских женщин

Lenta.ru вчера в 08:55
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Кино

Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»

Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Культуромания вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Актриса Хилькевич призналась, что ей стыдно за российских мужчин

Взгляд.ру 10:55
Кино

Первыми зрителями фильма «Ржев» стали ветераны ВОВ

Жители Ржева увидели фильм на неделю раньше его официального релиза.
Культуромания 28 ноября в 03:50
Политика

Итоги Евромайдана в 2019-ом от Анны Герман. Раздел Украины продолжается

В ночь на 30 ноября 2013 года на киевском Майдане произошли события, которые изменили ход протеста за евроинтеграцию Украины.
Украина.ру 01:42
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Девятилетнюю школьницу, найденную в выгребной яме общественного туалета на хуторе Родниковском (Новокубанский район Краснодарского края), выбросил туда пьяный сосед.
Lenta.ru 08:39
Политика

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Ведомости 11:36
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Футбол

В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020

В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
Нева Спорт 12:00
Здоровье

Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Известия 27 ноября в 23:08
Авто

В сети появились первые изображения нового седана Audi A3

Дата дебюта Audi A3 пока не раскрывается, однако предполагается, что премьера седана (либо всего семейства сразу) состоится в начале следующего года.
CarsWeek.ru 10:28
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия 28 ноября в 17:44
Автоспорт

СМИ: «Торо Россо» оштрафован за инцидент с Квятом

РИА Новости 11:59
Происшествия

В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
ТАСС 12:14
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
REGNUM 28 ноября в 03:43
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 28 ноября в 04:52
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Политика

Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, который заявил о «смерти мозга» НАТО, стоит обратиться к врачу для проверки своего мозга, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Университете Мармара в Стамбуле.
Rambler News Service вчера в 08:55
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM вчера в 04:16
Общество

Названы сроки поступления в регионы незарегистрированных в РФ лекарств

Поступление в регионы второй очереди незарегистрированных в России лекарств ожидается в I квартале 2020 года.
Известия 11:24
Хоккей

Жена-канадка загубила карьеру игрока «Авангарда»

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский озвучил оригинальную версию, почему в составе «ястребов» не заиграл нападающий Никита Щербак.
РИА ОмскИнформ 07:54
Происшествия

В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики

В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Российская газета 10:19
Футбол

«Манчестер Сити» упустил победу над «Ньюкаслом»

Sport24.ru 09:25
Биатлон

Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Газета.Ru 10:22
Энергетика

В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»

Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Газета.Ru вчера в 06:01
Общество

В РПЦ возмутились предлагаемыми правилами медосмотра водителей

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей и возмутился ситуацией, когда непьющий или умеренно употребляющий алкоголь человек должен доказывать, что он не алкоголик.
РИА Новости 11:46
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru вчера в 11:16
Футбол

СМИ: В Санкт-Петербурге задержали фанатов, оскорблявших Дзюбу

Шестеро болельщиков московского «Спартака», выкрикивавшие оскорбления в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное