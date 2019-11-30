с чего всё началось

Следственный комитет и впредь намерен оперативно и жестко реагировать в случае каждого факта коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов.

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки. Об этом говорится в сообщении на сайте СК. Их задержали в ходе совместно проведенных с ФСБ мероприятий.

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

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