Происшествия

РБКРБКЗамглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки. Об этом говорится в сообщении на сайте СК. Их задержали в ходе совместно проведенных с ФСБ мероприятий.
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Светлана Петренко
Следственный комитет и впредь намерен оперативно и жестко реагировать в случае каждого факта коррупции, тем более если речь идет о чистоте своих рядов.
— Светлана ПетренкоТАСС 04:30
с чего всё началось
«Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК России («Получение взятки»), а второму фигуранту — по ч. 1 ст. 291 УК России («Посредничество во взяточничестве»)», — говорится
 в сообщении официального представителя СК России Светланы Петренко.
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