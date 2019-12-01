Происшествия

РБКРБКЗамглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко, которого обвиняют в получении взятки.
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Мера пресечения Михаилу Бусылко и итоги зимнего полумарафона «Европа-Азия»: сводка новостей

Областная газета08:23

В квартире фигуранта по делу замглавы свердловского СК идут обыски

URA.Ru09:13

Первый замглавы СУ СК по Свердловской области помещен под домашний арест по делу о взятке

ТАСС05:40

Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

РИА Новости06:33

Обвиняемого в получении взятки замглавы областного СК отправили под домашний арест

Екатеринбург Онлайн05:30

Суд отправил под домашний арест фигуранта по делу замглавы Свердловского СКР

Правда УрФО08:07

СК интересовался, брал ли взятки зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуликов

Znak.com08:00
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