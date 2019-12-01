Происшествия
РБКЗамглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко, которого обвиняют в получении взятки.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Обвиняемого в получении взятки замглавы областного СК отправили под домашний арест
Екатеринбург Онлайн05:30
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Политика
Кремль назвал условие встречи Путина с Зеленским в Париже
По словам пресс-секретаря российского президента, на встрече могут быть подняты ключевые проблемные вопросы.
Происшествия
В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека
Двадцать два человека погибли, 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Шоу-бизнес
Рудковская устроила показ мод с участием детей знаменитостей
В мероприятии приняли участие дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория, сын Рудковской и Евгения Плющенко — Александр, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Надежда, сын Аршавина — Арсений и другие.
Авто
Bugatti презентовала Bugatti Chiron Noire Special Edition
Всего было представлено две версии линейки Bugatti Chiron Noire Special Edition: Noire Sportive и Chiron Noire Élégance.
Происшествия
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
Пресс-служба Министерства здравоохранения Забайкальского края опубликовала первый список пострадавших в ДТП с упавшим с моста автобусом.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в интервью Первому каналу рассказала о семье и детях
Алла Пугачева дала большое интервью Первому каналу, чем порадовала своих фанатов.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Технологии
12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X теперь можно взять в аренду
12-ядерный Ryzen 9 3900X, который до сих пор можно купить не везде, да и зачастую по изрядно завышенной цене, можно взять в аренду на срок от двух недель до полугода.
Общество
Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима
Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Футбол
Ахмат — Рубин 1:1
Армия и оружие
На Украине признали превосходство российских боевых катеров
Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М».
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Шоу-бизнес
Бузова оголилась для фото с подарком от поклонника
Певица Ольга Бузова после концерта в Туле опубликовала фотографию с подарком от поклонников, заинтриговав своих подписчиков в социальных сетях, присутствует ли на ней одежда.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Ранее власти Украины заявляли, что "Нептун" способен пролететь 300 км и поразить наземные и морские цели.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы
Энергетика
Правительство Украины одобрило программу гарантированной цены на газ
Гончарук рассказал, что подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ" сможет каждый украинец.
Общество
Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс
В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Шоу-бизнес
Внезапно пошла на поправку Анастасия Заворотнюк после операции
Борющаяся с раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после проеденной операции, сообщают многие СМИ.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Культура
Елизавета Туктамышева объявила конкурс своих рисованных портретов
Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс своих рисованных портретов.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).