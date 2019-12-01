Происшествия
РБКЗамглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко, которого обвиняют в получении взятки.
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Обвиняемого в получении взятки замглавы областного СК отправили под домашний арест
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