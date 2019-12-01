Происшествия

РБКРБКЗамглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко, которого обвиняют в получении взятки.
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Мера пресечения Михаилу Бусылко и итоги зимнего полумарафона «Европа-Азия»: сводка новостей

Областная газета08:23

Первый замглавы СУ СК по Свердловской области помещен под домашний арест по делу о взятке

ТАСС05:40

Суд отправил под домашний арест фигуранта по делу замглавы Свердловского СКР

Правда УрФО08:07

Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

РИА Новости06:33

Обвиняемого в получении взятки замглавы областного СК отправили под домашний арест

Екатеринбург Онлайн05:30

В квартире фигуранта по делу замглавы свердловского СК идут обыски

URA.Ru09:13

СК интересовался, брал ли взятки зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуликов

Znak.com08:00
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:29, Ашберн
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Авто

Что изменится в России для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобиля в России станет использование зимней резины.
Автоновости дня 29 ноября в 16:51
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
110km.ru 28 ноября в 05:08
Автоспорт

Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
РБК 10:04
Экономика

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
РБК 10:57
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус вчера в 08:37
Авто

Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году

В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Автоновости дня 04:24
Футбол

Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге

Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же "Зенитом" и "Спартаком" (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.
Газета.Ru 08:07
Футбол

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:36
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Общество

Бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» решил уехать из Грузии

Бывший генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия заявил, что вместе с семьей покидает Грузию.
РИА Новости 09:57
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости вчера в 02:07
Футбол

«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»

«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
Bookmaker-ratings.ru 10:52
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика".
РИА Новости вчера в 18:29
Экономика

Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР

Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Lenta.ru 08:47
Кино

Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате

RuNews24.ru вчера в 05:26
Политика

Горбачев предостерег Москву и Вашингтон от «горячей войны»

Бывший советский лидер Михаил Горбачев предостерег Россию и США от начала "горячей войны", сообщает CNN.
Газета.Ru 10:05
Политика

Максим Галкин отказался от участия в президентских выборах

ИнфоСМИ 11:15
Политика

Лавров оценил отношения России и Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Национальная служба новостей 07:22
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ 04:00
Происшествия

Полиция проводит проверку после нападения на хоккеиста «Амура»

Полиция проводит проверку после того, как капитан хоккейного клуба "Амур" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения на парковке в центре Хабаровска, устанавливается степень тяжести травм, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Хабаровскому краю в воскресенье.
РИА Новости 08:19
Футбол

«Зенит» назвал свой стартовый состав на матч со «Спартаком»

Невские Новости 09:56
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди

Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Газета.Ru 06:01
Биатлон

Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

Россиянин Матвей Елисеев занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
РИА Новости 07:51
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, пострадали 11 человек

Как минимум 11 человек получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный по прохожим в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана.
REGNUM 08:24
Экономика

Число заемщиков МФО с начала года увеличилось почти на 25%

Число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с января по сентябрь этого года увеличилось на 24% до 11 млн человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина.
Ведомости 28 ноября в 09:59
Происшествия

Под Саратовом нашли вмерзшего в лед младенца

Вести.Ru вчера в 13:36
Армия и оружие

В ДНР сообщили о начале испытаний новой станции РЭБ

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о проведении испытаний станции радиоэлектронной борьбы, предназначенной для обнаружения и создания помех системам сотовой связи, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 10:22
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
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