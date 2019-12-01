Происшествия
BFM.ruЗамглавы свердловского управления СК отправили под домашний арест
Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест первого замглавы управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении крупной взятки.
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«Допрос начался в 12 ночи и закончился в 6 утра»: адвокат — о подробностях дела о взятке в СК
Екатеринбург Онлайн12:04
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Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в РПЛ
Происшествия
В Киеве совершили покушение на депутата областного совета
Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
Авто
Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck
Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Транспорт
Почти полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина
В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
Авто
Представлен «заряженный» Volkswagen Polo GTS
Бразильское подразделение компании Volkswagen показало "заряженную" серийную версию Polo GTS.
Спорт
Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу
Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
Здоровье
Врачи назвали полезные для здоровья печени продукты
Врачи утверждают, что защитить печень можно, включив в свой рацион определенный список продуктов и напитков, сообщает Medikforum.
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Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Футбол
Ахмат — Рубин 1:1
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах
Большинство покупок будут удачными, пусть и траты окажутся очень неожиданными для вас, не переживайте, сегодня все идет как должно.
Происшествия
В Ростове-на-Дону студент из Колумбии зарезал студента из Эквадора
В Ростове-на-Дону возле общежития ЮФУ в драке убили студента из Эквадора.
Футбол
«Атлетико» - «Барселона»: аналитики прогнозируют победу сине-гранатовых
Происшествия
Джонсон сообщил о выходе по УДО 74 причастных к терроризму
Лидер Консервативной партии пообещал ввести более строгие наказания за насильственные и сексуальные преступления, а также терроризм.
Происшествия
В Ингушетии на турнире по самбо произошла потасовка
Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований во дворце спорта, заявили в пресс-службе регионального минспорта.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Космос
Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Технологии
Windows 10 все еще можно получить бесплатно
Один из сотрудников компании на Reddit подтвердил, что данная утилита позволяет бесплатно обновить Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10.
Кино
Пугачева ждет приглашения от Михалкова на роль комической старухи
Певица Алла Пугачева во время интервью в программе «Время» на Первом канале заявила ведущему Кириллу Клейменову, что режиссер Никита Михалков давно обещает снять фильм, где она будет в главной роли.
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Один пострадавший при падении автобуса с моста в Забайкалье находится в тяжёлом состоянии, состояние ещё 18 человек оценивается как средней степени тяжести.
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Авто
В Сети рассказали, как создавался первый народный автомобиль в СССР
Эксперты рассказали об истории создания «Москвича-400», у которого было несколько прототипов, правда они, по некоторым причинам, так и не были взяты в основу.
Общество
Отель Софии Ротару в Крыму закрыли
Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.