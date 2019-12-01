Происшествия

BFM.ruBFM.ruЗамглавы свердловского управления СК отправили под домашний арест

Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест первого замглавы управления СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении крупной взятки.
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