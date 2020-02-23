Происшествия

Газета.RuГазета.RuЗамглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку

Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.
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В Москве арестовали замглавы таможенного поста Шереметьево за крупную взятку

Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево задержан и арестован за получение взятки в особо крупном размере.
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