Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево задержан и арестован за получение взятки в особо крупном размере.

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Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте замглавы таможенного поста в аэропорте Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку

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