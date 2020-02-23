Происшествия

ИзвестияИзвестияЗамглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
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Замглавы поста Шереметьевской таможни задержали по делу о взятке

РИА Новости13:26

В СИЗО по делу о взятке заключен замглавы таможенного поста Шереметьево

Российская газета11:02

Задержанный замглавы таможенного поста Шереметьево получал взятки от гражданина КНР

Газета.Ru13:22

СК сообщил подробности ареста замглавы таможенного поста Шереметьево

Известия13:21

Замглавы поста таможни Шереметьево подозревается в получении взяток от гражданина КНР

ТАСС13:03

Детали дела против замначальника поста Шереметьевской таможни

РЕН ТВ12:58

Замглавы таможни Шереметьево арестовали по делу о взятке

РБК13:54
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Армия и оружие

Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле дважды за вечер звучали в Ашкелоне и ряде приграничных районов на юге Израиля.
Коммерсантъ 14:55
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском 11:30
Хоккей

Малкин в матче с «Вашингтоном» едва не оформил хет-трик Горди Хоу

Чемпионат 15:14
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.
REGNUM 12:52
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru 12:09
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском 12:30
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Футбол

Сборная звезд переиграла команду России в финале Кубка легенд

Сборная звёзд по футболу, переигравшая в финальном поединке команду России, стала победителем Кубка легенд.
REGNUM 10:39
Общество

В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля

Известия 14:40
Политика

Пушков поспорил с Макфолом из-за выборов в США

В свою очередь, российский сенатор заявил, что американское общество поляризовано из-за того, что США не в состоянии справится с вызовами XXI века ни у себя дома, ни за рубежом.
РИА Новости 15:22
Здоровье

Карантин в Новых Санжарах: иностранной гражданке стало плохо

У одной из эвакуированных из Уханя иностранных граждан, которая находится на двухнедельном карантине в медицинском санатории в поселке Новые Санжары, произошло обострение хронического заболевания, сообщает 23 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
REGNUM 06:59
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM 12:23
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 12:34
Происшествия

В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса

Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом типа COVID-19 зарегистрирован в Италии, сообщает в пятницу вечером газета Il Corriere della Sera и другие итальянские СМИ.
РИА Новости 21 февраля в 18:04
Армия и оружие

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новости 08:35
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

ТАСС вчера в 15:38
Транспорт

В Альпах остановили поезд из-за подозрения на коронавирус у пассажиров

Следовавший из Италии поезд остановили на границе с Австрией из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус, сообщил в воскресенье глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
РИА Новости 15:14
Общество

В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
BFM.ru 13:20
Армия и оружие

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM 15:00
Армия и оружие

Военный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
BFM.ru 11:19
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM вчера в 12:22
Общество

Желтый уровень погодной опасности объявили в столице из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.
Москва 24 11:14
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru 10:36
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
Армия и оружие

Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.
Российская газета 08:28
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия 10:06
Происшествия

Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине

«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
REGNUM 13:48
Политика

В Киеве митингующие потребовали отставки Авакова

REGNUM 09:12
Общество

Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете

Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Газета.Ru 04:50
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