Происшествия

Вести.RuВести.RuЗамглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов

Заместитель главы управления Главного управления уголовного розыска МВД России Евгений Кузин арестован на два месяца сроком до 29 марта. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы. Высокопоставленный полицейский обвиняется во взятке в особо крупном размере.
Читать в источнике
Комментировать253
с чего всё началось
В сообщении
 пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве говорится, что, по данным следствия, должностное лицо получило через своего знакомого в качестве взятки денежную сумму в размере более $300 тыс.
РБК10:50

Подробнее о событии

Суд в Москве арестовал замглавы управления ГУ угрозыска МВД по обвинению в крупной взятке

ТАСС10:23

Высокопоставленного сотрудника МВД задержали за взятку в $300 тыс

РБК11:06

Суд арестовал высокопоставленного сотрудника МВД и экс-сотрудника управления К ФСБ по делу о взятке в 25 млн рублей

Новая газета11:04

Полковник МВД попался на взятке в 25 миллионов рублей от вора в законе Мирона

Lenta.ru10:29

Замначальника отдела угрозыска МВД арестован по обвинению во взятке в $300 тыс

Интерфакс11:10

Замглавы управления МВД обвинили в вымогательстве взятки

Известия10:19

Суд арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД

РИА Новости10:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:01
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
РБК 11:27
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
News.ru 05:01
Политика

Глава Керчи снова подала в отставку

Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке, которое рассмотрит внеочередная сессия горсовета, сообщил 31 января первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Известия 06:07
Происшествия

Как арестовывали подбросивших наркотики Голунову полицейских

BFM.ru вчера в 13:51
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Футбол

Миранчука отказались отпускать в «Милан»

Российский полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук мог оказаться в итальянском «Милане».
Lenta.ru 10:50
Футбол

ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником «Тулузы» Рохелем

Согласно информации источника, интерес к 22-летнему игроку французского клуба проявляют московские ЦСКА и «Локомотив».
Чемпионат 11:16
Футбол

Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

RT на русском 03:28
Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК 08:57
Гаджеты

NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD

Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Ferra 11:58
Политика

Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине

Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
ФАН вчера в 19:02
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Технологии

В Китае разработан экспресс-тест для выявления коронавируса

С помощью экспресс-теста, как утверждают китайские специалисты, возможно за 8-15 минут выявить коронавирус 2019-nCoV в организме.
ToDay News Ufa 12:35
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Политика

США намерены продолжать вводить санкции против России за Крым

Соединённые Штаты продолжат вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернёт Крым Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
RT на русском 11:15
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM 29 января в 22:49
Наука

Лёгкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

МедиаПоток 08:29
Теннис

Тим обыграл Зверева и встретится с Джоковичем в финале Australian Open

Матч ТВ 07:37
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
РИА Новости вчера в 12:30
Финансы

К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам

Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.
Российская газета вчера в 21:00
Здоровье

В школах Самарской области введен карантин

Министерство образования и науки Самарской области совместно с региональным Министерством здравоохранения приняли решение о введении карантина во всех школах губернии.
Терра 08:52
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Политика

Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 12:27
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное