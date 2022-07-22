Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что мошенники начали активно использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей» для формирования баз данных потенциальных жертв, сообщает РИА Новости.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что восстановление взорванных электроопор в Херсонской области обозначило конец последней блокады, организованной властями Украины против полуострова, сообщает РИА Новости.
Сегодня, в пятницу, 22 июля 2022 года, военные корреспонденты информационного новостного онлайн-издания «Русская весна» сообщают о том, что группировка «Отважные» Российской Федерации в окрестностях города Северска захватила в плен весьма внушительную по численности группу военнослужащих Вооружённых Сил Украины.