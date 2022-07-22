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Замгоссекретаря США Нуланд заявила о важности поставок нефти из России на мировые рынки

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что мировым рынкам необходима российская нефть во избежание дефицита.
Коммерсантъ
«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке», — цитирует Нуланд РИА Новости.
RT на русском
Лидеры стран G7 по итогам саммита в Мадриде заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть.
Ведомости
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что если предельные цены на нефть не будут покрывать затраты на добычу, то Россия перестанет поставлять топливо на мировые рынки.
Коммерсантъ

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Замглавы Госдепа США Нуланд: нефть из России нужна на мировых рынках
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Замгоссекретаря США Нуланд заявила о важности поставок нефти из России на мировые рынки
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