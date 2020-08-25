Замгоссекретаря США Стивен Бигэн посетит Россию 25 августа
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Замгоссекретаря США Стивен Бигэн посетит Россию 25 августа, в Москве он пробудет два дня. Как сообщил посол США в Москве Джон Салливан, Бигэн в ходе визита в Россию встретится с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.В источнике
С чего всё началось
Лавров встретится с первым замгоссекретаря США Бигэном 25 августа в Москве
"Да, подтверждаю", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о встрече Лаврова и Бигэна 25 августа в Москве. В воскресенье пресс-служба Госдепа США сообщила, что Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Вильнюс, Москву и Киев.
ТАССвчера в 06:00
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