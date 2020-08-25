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Замгоссекретаря США Стивен Бигэн посетит Россию 25 августа

Замгоссекретаря США Стивен Бигэн посетит Россию 25 августа, в Москве он пробудет два дня. Как сообщил посол США в Москве Джон Салливан, Бигэн в ходе визита в Россию встретится с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Лавров встретится с первым замгоссекретаря США Бигэном 25 августа в Москве

"Да, подтверждаю", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о встрече Лаврова и Бигэна 25 августа в Москве. В воскресенье пресс-служба Госдепа США сообщила, что Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Вильнюс, Москву и Киев.
ТАССвчера в 06:00
Подробнее о событии
Вестник Кавказа

Лавров и Бигэн встречаются в Москве (ФОТО)

Вестник Кавказа07:15
News.ru

Лавров 25 августа встретится в Москве с представителем Госдепа

News.ruвчера в 06:28
Известия

Названы темы переговоров Лаврова с замгоссекретаря США Бигэном

Известиявчера в 08:40
Московский Комсомолец

В Москве встретятся Лавров и первый замгоссекретаря США Бигэн

Московский Комсомолецвчера в 06:57
Аргументы и Факты

Лавров встретится с Биганом 25 августа в Москве

Аргументы и Фактывчера в 06:51
ТАСС

Лавров проведет в Москве переговоры с первым замгоссекретаря США

ТАСС17:00
RT на русском

Лавров 25 августа проведёт встречу с замгоссекретаря США Биганом

RT на русскомвчера в 06:23

42-летнюю жену Ивана Урганта приняли за его старшую дочь

Некоторые в комментариях заметили, что 42-летняя Наталья в футболке, джинсовке и солнцезащитных очках выглядит не на свой возраст, а гораздо моложе, и её легко спутать с её дочерью Эрикой от первого брака, или принять за сестру своих детей.
42-летнюю жену Ивана Урганта приняли за его старшую дочь
Discover2406:34
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газетавчера в 12:40
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей в первые дни акции

Россияне по состоянию на утро вторника, 25 августа, приобрели туров в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств более чем на 500 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском08:23
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
0:34
Evo-rus.com02:01
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Члена КС Белоруссии арестовали на десять суток за незаконную акцию

Заводской суд Минска приговорил члена Координационного совета оппозиции, лидера забастовочного комитета МТЗ Сергея Дылевского к 10 суткам ареста за организацию несанкционированной акции, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости08:50
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