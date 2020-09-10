Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Агентство Москва
Агентство Москва

Заммэра Москвы Анастасия Ракова привилась от коронавируса

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сделала прививку от COVID-19. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».В источнике
Подробнее о событии
РБК

Вице-мэр сообщила о состоянии после вакцинации от коронавируса

РБК10:46
ТАСС

Заммэра Москвы Ракова сделала прививку от коронавируса

ТАСС09:45
Москва 24

Первые 13 привитых от коронавируса москвичей чувствуют себя хорошо – Ракова

Москва 2409:40
Российская газета

Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо

Российская газета10:22
РИА Новости

В Москве рассказали о состоянии первых участников вакцинации от COVID-19

РИА Новости10:15
Агентство Москва

Заммэра Москвы Анастасия Ракова привилась от коронавируса

Агентство Москва10:01
Вести.Ru

Заммэра Москвы сделала прививку против коронавируса

Вести.Ru09:55

В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

Москва, 10 сентября 2020, 07:31 — REGNUM Наглость и хамство проявляют украинские власти, которые заочно «арестовали» 65 российских самолетов за выполнение рейсов в Крым, заявил в интервью РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
REGNUM00:31
203

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости12:04
765

Военные Турции и Греции провели переговоры

«Сегодня в штаб-квартире НАТО состоялась встреча между военными делегациями Турции и Греции для обсуждения технических вопросов по предотвращению конфликтов в Средиземном море», — приводит Интерфакс сообщение турецкого оборонного ведомства.
RT на русском12:55
45

ЕС продлил на полгода санкции против граждан России

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года", - отмечается в нем. В документе подчеркивается, что "решение было принято Советом в письменной форме", то есть без обсуждения.
ТАСС10:45
301

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
1,1K

Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.
REGNUM10:53
36