Заммэра Москвы Анастасия Ракова привилась от коронавируса
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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сделала прививку от COVID-19. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».В источнике
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