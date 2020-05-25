Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", — отметил Ефимов.

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