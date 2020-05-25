Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗаммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

С 25 мая в Москве возобновляется работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и каршеринга. Другие ограничительные меры по коронавирусу в регионе продлили до 31 мая.
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с чего всё началось

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", — отметил Ефимов.
РИА Новостивчера в 20:04

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Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Lenta.ruвчера в 20:30

В мэрии рассказали о следующем этапе снятия ограничений в Москве

РЕН ТВвчера в 23:58

В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

РБКвчера в 21:56

В мэрии рассказали о следующем этапе снятия ограничений в Москве

Москва 24вчера в 21:18

В мэрии Москвы рассказали о следующем этапе снятия ограничений

RT на русскомвчера в 23:15

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе

Известиявчера в 20:17

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

РИА Новостивчера в 20:04
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Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске

РИА Новости вчера в 11:50
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Академик РАН Лео Бокерия, известный кардиохирург, назвал предполагаемый срок победы над коронавирусом.
Газета.Ru 04:37
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Культура

Названы победители 11 сезона шоу «Танцы со звездами»

В воскресенье, 24 мая, на телеканале "Россия-1" показали финальный выпуск 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".
Piter.tv 03:04
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Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Вечерняя Москва 04:40
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Общество

В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС

ТАСС 05:04
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
340
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона не исключает появления в ее жизни нового мужчины

Вокруг ТВ 03:14
Общество

В Подмосковье откроются кафе и парикмахерские

С 25 мая в Подмосковье планируется вновь открыть офисы продаж квартир и автосалоны.
Финансовая газета вчера в 08:03
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Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
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Общество

Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
ТАСС 06:26
2
Общество

В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Уровень загрязнения воздуха в России в первом квартале 2020 года стал рекордным за последние пять лет, сообщает РБК со ссылкой на выводы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza, сделанные на основе данных Росгидромета.
РИА Новости 06:02
397
Экономика

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

России предсказали сильнейший экономический кризис более чем за десятилетие из-за пандемии коронавируса и падения мирового спроса на энергоресурсы, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».
Lenta.ru 05:48
1
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

Lenta.ru 05:23
5
Экономика

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
7
Авто

6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня 01:18
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Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Общество

В игре Strategic Mind: Blitzkrieg Гитлеру дали шанс всех победить

Победный блицкриг во Второй мировой войне можно обеспечить армии вермахта в игре Strategic Mind: Blitzkrieg украинской студии Starni Games.
ИА Красная Весна вчера в 06:19
Экономика

«Интер РАО» - самая недооцененная компания в электроэнергетике

"Интер РАО" представила результаты по МСФО за 1 квартал 2020 года, денежная подушка продолжает увеличиваться.
Finam.Ru 03:15
Культура

Боец Шлеменко посоветовал к просмотру фильм Михалкова о чипировании

RuNews24.ru 23 мая в 06:22
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Политика

Путин призвал РЖД помогать горнякам в Кузбассе

Президент России Владимир Путин призвал ОАО "РЖД" помогать горнякам Кузбасса.
РИА Новости 06:42
Происшествия

Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес, передает Formulanews.ge.
Газета.Ru 03:27
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,3K
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
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Авто

Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave

Агентство «Автостат» сообщает, что новый кроссовер KIA Seltos по итогам апреля этого года вошел в ТОП-25 самых продаваемых авто в РФ.
Тарантас Ньюс 23 мая в 08:56
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Футбол

«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один футбольный клуб

Подмосковные команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Долгопрудный» и химковский «Олимп» объединились в один клуб.
News.ru 06:29
Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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