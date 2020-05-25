Коронавирус
РИА НовостиЗаммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
С 25 мая в Москве возобновляется работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и каршеринга. Другие ограничительные меры по коронавирусу в регионе продлили до 31 мая.
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с чего всё началось
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", — отметил Ефимов.РИА Новостивчера в 20:04
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Москва рассматривает возможность поэтапного снятия ограничений в торговле
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:58
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Новый телевизор Xiaomi получил тонкие рамки и доступную цену
Представлена новая модель телевизора серии Mi TV Pro. Новинка отличается низкой стоимостью даже для такой бюджетной линейки.
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Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Названы сроки возобновления туризма в России
Первым этапом станет возобновление работы санаториев с медицинской лицензией, правительство уже разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли (курорты, отели, пляжи, круизы и т.д.).
Известия 09:46
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Общество
Губернатор Новосибирской области напомнил полиции об их полномочиях
Как отметил глава региона, более оперативной и жёсткой реакции требуют вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые произошли в Новосибирске в прошедшие выходные.
Московский Комсомолец Новосибирск 05:32
Кино
Джейсону Стейтему нашли подходящую роль в киновселенной Marvel
We Got This Covered пишет о том, что Marvel рассматривает британского актера Джейсона Стейтема на роль Сорвиголовы в Кинематографической вселенной.
Российская газета вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики
Не секрет, что певица Лариса Долина называет свою дочку Ангелину сокращённо Лина.
Paparazzi.ru вчера в 11:34
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В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Общество
Волонтеры в Москве с 26 мая смогут посещать приюты для животных
РИА Новости 09:30
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Музыка
Группа ABBA может в 2020 году выпустить новые песни
В 2018 году музыканты собрались в студии и решили выпустить новые песни к Рождеству. Но композиции так и не были представлены публике.
REGNUM 07:11
Футбол
«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один футбольный клуб
Подмосковные команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Долгопрудный» и химкинский «Олимп» объединились в один клуб.
News.ru 06:29
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки
Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru 07:03
Общество
Испания с 1 июля отменит двухнедельный карантин для туристов
Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя, со своей стороны, заверила, что "самое трудное осталось позади", и в июле Испания начнет принимать иностранных туристов, отменив карантин и обеспечив санитарные условия для безопасного пребывания в стране.
Российская газета 09:27
Наука
Нижегородские ученые приняли участие в создании «мозга на чипе»
В прошлый четверг, 22 мая, пресс-служба Нижегородского государственного университета сообщила, что ученые из России, Италии, Китая и США занимаются разработкой концепции мемристивного нейрогибридного чипа для использования в компактных биосенсорах и нейропротезах.
RuNews24.ru 06:37
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Космос
Астрономы обнаружили мерцающую черную дыру в центре Млечного пути
Недавно астрономы обнаружили мерцающую дыру в центре Млечного пути. Они поделились снимком, который обработали ученые из Университета Кейо.
Актуальные Новости 23 мая в 02:21
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Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Общество
Воздух в России рекордно загрязнился
Lenta.ru 05:01
Происшествия
На Украине в отделе полиции насиловали и пытали девушку — ГБР
В сообщении говорится, что девушку 1994 года рождения в ночь с 23 на 24 мая 2020 года сотрудники полиции пригласили в отдел для дачи свидетельских показаний.
ИА Красная Весна 08:38
Шоу-бизнес
Принц Гарри покинул королевскую семью не из-за Меган Маркл
Бытует мнение, что принц Гарри решил покинуть королевскую семью из-за своей возлюбленной Меган Маркл.
Pravda.Ru 06:00
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
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Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Политика
Суеверный Лукашенко пожаловался на трудности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что последнее время - это один из самых тяжелых периодов его президентства.
ТВ Центр 09:02
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В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47