Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", — отметил Ефимов.

с чего всё началось

С 25 мая в Москве возобновляется работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и каршеринга. Другие ограничительные меры по коронавирусу в регионе продлили до 31 мая.

Политика Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России. 10K

Общество Жена Погребняка пожаловалась, что врачи к ним не приезжают Супруга футболиста Мария Погребняк в инстаграме сообщила, что врачи не приезжают к ним.

Политика Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА. 23

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 363

Общество В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 1,3K

Шоу-бизнес Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева. 4

Общество Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке» Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами. 104

Футбол «Ньюкасл» хочет вернуть Бенитеса. Бенитес хочет Стоунза и Баркли Новые владельцы хотят многое поменять в команде и, в частности, зовут на тренерский пост испанца Рафаэля Бенитеса.

Армия и оружие Военные развернули два обсервационных полевых лагеря в Дагестане Подразделения 100-го полка материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил России развернули два полевых обсервационных лагеря общей вместимостью 700 койко-мест в Ботлихе и Буйнакске в Дагестане.

Происшествия Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. 2

Общество В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром. 66

Общество Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. 10

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 35

Здоровье Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян. 10

Шоу-бизнес Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Шоу-бизнес Дибров рассказал, почему выжила Бабкина Именно поэтому певица осталась жива и теперь, вполне вероятно, проживёт ещё много лет. Дибров признался, что очень переживал за Бабкину. 3