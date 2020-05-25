Коронавирус
РИА НовостиЗаммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
С 25 мая в Москве возобновляется работа многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и каршеринга. Другие ограничительные меры по коронавирусу в регионе продлили до 31 мая.
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с чего всё началось
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", — отметил Ефимов.РИА Новостивчера в 20:04
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Политика
Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
Общество
Жена Погребняка пожаловалась, что врачи к ним не приезжают
Супруга футболиста Мария Погребняк в инстаграме сообщила, что врачи не приезжают к ним.
ГЛАС.RU 07:46
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Общество
Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха
Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
Шоу-бизнес
Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах
Культуромания 05:22
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Футбол
«Ньюкасл» хочет вернуть Бенитеса. Бенитес хочет Стоунза и Баркли
Новые владельцы хотят многое поменять в команде и, в частности, зовут на тренерский пост испанца Рафаэля Бенитеса.
Вести.Ru 01:15
Армия и оружие
Военные развернули два обсервационных полевых лагеря в Дагестане
Подразделения 100-го полка материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил России развернули два полевых обсервационных лагеря общей вместимостью 700 койко-мест в Ботлихе и Буйнакске в Дагестане.
ТАСС 08:23
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Общество
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Новый Век 02:36
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Здоровье
Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных
В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Энергетика
США оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти
Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
Lenta.ru 07:50
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Общество
Ядрин могут закрыть на карантин из-за коронавируса
В Ядрине был выявлен 81 случай заражения COVID-19, и это почти 1% от численности населения города.
Московский Комсомолец 07:27
Шоу-бизнес
Дибров рассказал, почему выжила Бабкина
Именно поэтому певица осталась жива и теперь, вполне вероятно, проживёт ещё много лет. Дибров признался, что очень переживал за Бабкину.
News.ru 00:38
Финансы
Первый месячный аукцион РЕПО не состоялся из-за отсутствия заявок
Аукцион прямого РЕПО на срок 28 дней не состоялся в связи с отсутствием заявок, сообщил в понедельник ЦБ РФ.
Интерфакс 05:04
Политика
Зеленский запросил гуманитарную помощь у Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поздравил главу израильского правительства с вступлением в должность и попросил его о помощи в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 08:24