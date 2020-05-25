Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗаммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии. По словам заммэра по вопросам экономполитики Владимира Ефимова, необходимо возобновить продажу товаров, производимых на перезапущенном производстве.
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с чего всё началось

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. "Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает", — отметил Ефимов.
РИА Новостивчера в 20:04

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Со снятием ограничений сработает отложенный спрос, считает заммэра Москвы

РИА Новости03:20

В мэрии рассказали о следующем этапе снятия ограничений в Москве

РЕН ТВвчера в 23:58

В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

РБКвчера в 21:56

Заммэра рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Москве

Коммерсантъвчера в 22:41

В мэрии рассказали о следующем этапе снятия ограничений в Москве

Москва 24вчера в 21:18

Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Lenta.ruвчера в 20:30

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе

Известиявчера в 20:17
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Авто

Китайский аналог Aurus Komendant — Hongqi E115 появился на новых фото

Китайская марка Hongqi готовит к дебюту новый большой кроссовер, который является аналогом роскошных Rolls-Royce Cullinan и Aurus Komendant.
Новые автомобили вчера в 22:40
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Общество

В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса

Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 04:36
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Здоровье

В России предупредили о росте смертности от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вслед за пройденным пиком ожидается рост смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:39
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду

На Северной верфи состоялся торжественный спуск на воду второго серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Головко».
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
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Энергетика

Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения.
Аргументы и Факты 02:52
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
Вести.Ru 01:50
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч

Оперштаб озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 25 мая в России заразились еще 8946 тысяч человек.
BFM.ru 03:38
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Интернет

Назван способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, как навсегда очистить историю просмотров в Интернете.
ФАН 02:55
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Общество

В России десятый день подряд выявляют не более 10 тыс. заразившихся коронавирусом в сутки

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 946, всего в настоящее время в РФ 353 427 заразившихся во всех регионах.
ТАСС 03:35
Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

В воскресенье, 24 мая, на телеканале "Россия-1" показали финальный выпуск 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".
Piter.tv 03:04
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Общество

Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»

Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
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Здоровье

На Кубани аппараты ИВЛ помогли 83 пациентам с коронавирусом

За все время распространения коронавируса ИВЛ помогли 83 пациентам. В ковид-госпиталях развернуто 4 тыс. 254 койки.
Кубань 24 03:35
Общество

Курорты Алтайского края не откроются с 1 июня

В соответствии с указом губернатора, до 1 июня 2020 года на территории Алтайского края приостановили бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных учреждениях.
АМИТЕЛ 02:45
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Авто

Kia готовит новый компактный электрокар

Автоновости дня 23 мая в 03:05
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
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Общество

Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19

В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
Российская газета 03:33
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Армия и оружие

В Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом прибыли военные ЮВО

В Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19 прибыли военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа, сообщает Минобороны РФ.
Аргументы и Факты 23 мая в 10:20
3
Общество

3746 человек вылечились от коронавируса в столице

РИАМО 02:07
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Киберспорт

Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет 25 мая

Battle Pass 2020 в Dota 2 выйдет в понедельник, 25 мая. Информация об этом появилась в официальном твиттере разработчика - компании Valve.
Inc-news.ru вчера в 17:37
Происшествия

90 вахтовиков сбежали из карантина на стройку в Иркутске

В поселке Маркова под Иркутском нашли новый очаг заражения. Диагноз коронавирус подтвердился у одного из жильцов общежития.
КП - Иркутск вчера в 22:05
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Происшествия

Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 24-м километре автодороги Астрахань - Марфино из-за оторвавшегося колеса.
Российская газета 03:27
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Экономика

России предсказали череду карантинов до конца этого года

В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
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Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Актуальные Новости 22 мая в 10:43
Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия вчера в 02:03
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Общество

Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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